Мишустин назначил главу управления развития приоритетных территорий
Начальником управления развития приоритетных территорий правительства назначен Владислав Половинка. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Новое управление было включено в структуру аппарата правительства 13 февраля, оно вошло в состав департамента промышленности, энергетики и транспорта. В распоряжении правительства не уточняется, какие конкретно территории оно будет курировать.
Куратором управления стал вице-премьер Юрий Трутнев, который в новом составе кабмина отвечает за работу по развитию Дальнего Востока, Арктики и Северного Кавказа.
До 21 января 2020 года в России существовало Министерство по делам Северного Кавказа, которое разрабатывало проекты госпрограмм по развитию региона. После того как президент Владимир Путин утвердил новый состав правительства, министерство упразднили, а его полномочия передали Минэкономразвития.