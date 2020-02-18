Мишустин назначил главу управления развития приоритетных территорий

Начальником управления стал Владислав Половинка. О появлении новой структуры в составе кабмина стало известно 13 февраля, ее курирует Трутнев, который отвечает за работу по развитию Дальнего Востока, Арктики и Северного Кавказа

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Начальником управления развития приоритетных территорий правительства назначен Владислав Половинка. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Новое управление было включено в структуру аппарата правительства 13 февраля, оно вошло в состав департамента промышленности, энергетики и транспорта. В распоряжении правительства не уточняется, какие конкретно территории оно будет курировать.

Куратором управления стал вице-премьер Юрий Трутнев, который в новом составе кабмина отвечает за работу по развитию Дальнего Востока, Арктики и Северного Кавказа.

До 21 января 2020 года в России существовало Министерство по делам Северного Кавказа, которое разрабатывало проекты госпрограмм по развитию региона. После того как президент Владимир Путин утвердил новый состав правительства, министерство упразднили, а его полномочия передали Минэкономразвития.