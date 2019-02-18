СМИ узнали о тревоге Меркель из-за недовольства США «Северным потоком-2»

Канцлер ФРГ готовится к жестким мерам со стороны Вашингтона из-за недовольства администрации Трампа строительством «Северного потока-2». Меркель отстаивает проект, несмотря на противодействие Франции и других европейских стран

Ангела Меркель (Фото: John Thys / Reuters)

Собеседники агентства Bloomberg в канцелярии Ангелы Меркель рассказали, что немецкий лидер озабочена агрессивной политикой США в отношении газопровода «Северный поток-2». Именно этим объясняется ее речь на Мюнхенской конференции по безопасности.

В канцелярии Меркель отметили, что власти Германии опасаются жестких мер со стороны администрации Трампа, недовольной строительством российского газопровода для поставок в Германию. В частности, Вашингтон пытается спровоцировать противоречия между ФРГ и ее европейскими партнерами. Американские дипломаты полагаются в этом вопросе на Францию и Бельгию.

Газопровод «Северный поток-2» вызывает недовольство Соединенных Штатов из-за потенциальной угрозы для экономики Украины. Сейчас плата за транзит газа по украинской территории составляет порядка $2 млрд в год. Годовой доход бюджета Украины в 2017 году, согласно данным CIA Factbook, составлял $29,82 млрд. Если транзит газа будет направлен в обход республики, Киев потеряет немалую часть национальных доходов. Кроме того, Вашингтон, как и многие европейские политики, озабочены ростом зависимости ЕС от российского газа.

Bloomberg, говоря о сотрудничестве США с Парижем и Брюсселем по вопросу «Северного потока-2», указывает на данные газеты Süddeutsche Zeitung. 7 февраля она сообщила о намерении властей Франции заблокировать инициативу Берлина, требующего освободить проект российского газопровода от общих для ЕС ограничений в газовой сфере.

13 февраля стало известно, что Европарламент и Совет Евросоюза предварительно согласовали поправки к Газовой директиве ЕС. Согласно им требования Третьего энергопакета должны распространиться на газопроводы, идущие в ЕС из третьих стран. Согласно этим правилам доступ к мощностям газопровода должны иметь третьи лица. Эти нормы представляют угрозу для «Северного потока-2», поскольку с российской стороны единственным экспортером газа по трубопроводу является «Газпром».