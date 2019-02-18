Саммит в Израиле отменили после отказа поляков приехать в Иерусалим

Встреча политиков Вишеградской группы была намечена на 19 февраля, саммит с участием премьеров всех четырех стран и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху должен был состояться в Иерусалиме.
Однако после отказа Варшавы от участия во встрече премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что саммит группы не состоится, сообщил Reuters. Вместо него в Иерусалиме пройдет ряд двусторонних встреч с участием премьеров Чехии, Словакии и Венгрии.
Дипломатический скандал между Польшей и Израилем разгорелся после того, как газета The Jerusalem Post некорректно процитировала слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отвечавшего на вопрос журналистов о причастности поляков к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны.
Цитируя премьера, газета написала, что Нетаньяху заявил о причастности всего польского народа к холокосту, однако позднее пресс-служба премьера уточнила, что речь шла лишь об отдельных гражданах Польши, сотрудничавших с нацистами.
После этого случая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, собиравшийся посетить саммит в Израиле, отказался от поездки и сообщил, что его заменит глава польского МИДа.
Отвечая на вопрос о разгоревшемся дипломатическом кризисе в эфире телеканала i24news, Исраэль Кац заявил, что не считает этот эпизод кризисным.
«Премьер-министр выразился ясно», — заявил Кац 17 февраля. — Я сын человека, пережившего холокост. И как любой израильтянин, я могу сказать, что мы не забудем, что было множество поляков, которые сотрудничали с нацистами. И как говорил [бывший премьер-министр Израиля] Ицхак Шамир про поляков, которые убили его отца: «Поляки впитывают антисемитизм с молоком матерей». Министр иностранных дел также подчеркнул, что никто не может указывать Израилю, как выражаться и как поминать погибших.
Это высказывание Каца Моравецкий назвал недопустимыми и расистскими. Он потребовал от властей Израиля извинений, а посла Израиля Анну Азари вызвали в МИД Польши.