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Саммит в Израиле отменили после отказа поляков приехать в Иерусалим
Польша отказалась от участия в саммите Вишеградской группы в Иерусалиме после скандала с обвинением поляков в антисемитизме. Вместо саммита теперь пройдет серия двусторонних встреч
Матеуш Моравецкий (Фото: Zuma / ТАСС)

Польша отказалась от участия во встрече лидеров стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) в Иерусалиме из-за высказывания главы израильского МИДа Исраэля Каца об антисемитизме поляков. После этого пятисторонний саммит с участием главы правительства Израиля был заменен на ряд двусторонних встреч.

О решении отказаться от участия в саммите объявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Я решил отстранить польскую делегацию от запланированной встречи в Израиле, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович также не поедет на нее», — цитирует портал слова Моравецкого. — Я принял это решение, потому что слова [министра иностранных дел Израиля] Каца абсолютно неприемлемы», — цитировало Моравецкого wPolityce.pl.

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По его словам, партнеры Польши по Вишеградской группе уже проинформированы о решении Варшавы. «Они полностью понимают наши действия», — отметил Моравецкий.

Встреча политиков Вишеградской группы была намечена на 19 февраля, саммит с участием премьеров всех четырех стран и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху должен был состояться в Иерусалиме.

Однако после отказа Варшавы от участия во встрече премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что саммит группы не состоится, сообщил Reuters. Вместо него в Иерусалиме пройдет ряд двусторонних встреч с участием премьеров Чехии, Словакии и Венгрии.

Дипломатический скандал между Польшей и Израилем разгорелся после того, как газета The Jerusalem Post некорректно процитировала слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отвечавшего на вопрос журналистов о причастности поляков к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны.

Цитируя премьера, газета написала, что Нетаньяху заявил о причастности всего польского народа к холокосту, однако позднее пресс-служба премьера уточнила, что речь шла лишь об отдельных гражданах Польши, сотрудничавших с нацистами.

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После этого случая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, собиравшийся посетить саммит в Израиле, отказался от поездки и сообщил, что его заменит глава польского МИДа.

Отвечая на вопрос о разгоревшемся дипломатическом кризисе в эфире телеканала i24news, Исраэль Кац заявил, что не считает этот эпизод кризисным.

«Премьер-министр выразился ясно», — заявил Кац 17 февраля. — Я сын человека, пережившего холокост. И как любой израильтянин, я могу сказать, что мы не забудем, что было множество поляков, которые сотрудничали с нацистами. И​ как говорил [бывший премьер-министр Израиля] Ицхак Шамир про поляков, которые убили его отца: «Поляки впитывают антисемитизм с молоком матерей». Министр иностранных дел также подчеркнул, что никто не может указывать Израилю, как выражаться и как поминать погибших.

Это высказывание Каца Моравецкий назвал недопустимыми и расистскими. Он потребовал от властей Израиля извинений, а посла Израиля Анну Азари вызвали в МИД Польши.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Польша, Израиль, антисемизм, нацисты, Холокост
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