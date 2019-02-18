Саммит в Израиле отменили после отказа поляков приехать в Иерусалим

Саммит в Израиле отменили после отказа поляков приехать в Иерусалим

Польша отказалась от участия в саммите Вишеградской группы в Иерусалиме после скандала с обвинением поляков в антисемитизме. Вместо саммита теперь пройдет серия двусторонних встреч

Матеуш Моравецкий (Фото: Zuma / ТАСС)

Польша отказалась от участия во встрече лидеров стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) в Иерусалиме из-за высказывания главы израильского МИДа Исраэля Каца об антисемитизме поляков. После этого пятисторонний саммит с участием главы правительства Израиля был заменен на ряд двусторонних встреч.

О решении отказаться от участия в саммите объявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Я решил отстранить польскую делегацию от запланированной встречи в Израиле, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович также не поедет на нее», — цитирует портал слова Моравецкого. — Я принял это решение, потому что слова [министра иностранных дел Израиля] Каца абсолютно неприемлемы», — цитировало Моравецкого wPolityce.pl.

По его словам, партнеры Польши по Вишеградской группе уже проинформированы о решении Варшавы. «Они полностью понимают наши действия», — отметил Моравецкий.