Трамп связал провал ФБР при стрельбе во Флориде с «российским делом»

ФБР не смогло предотвратить стрельбу в школе во Флориде, жертвами которой стали 17 человек, из-за того, что тратит слишком много времени на расследование утверждений о связи предвыборного штаба Трампа с Кремлем, считает президент

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Президент США Дональд Трамп считает, что ФБР тратит слишком много внимания на расследование связей его команды с Россией во время выборов 2016 года, из-за чего пропускает все сигналы об атаках, в частности, о стрельбе в средней школе во Флориде, где были убиты 17 человек. Об этом он написал в своем Twitter.

«Очень грустно, что ФБР упустило все многочисленные сигналы, которые посылал стрелок из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они (сотрудники ФБР. — РБК) тратят слишком много времени на то, чтобы доказать сговор России со штабом Трампа, — нет никакого сговора. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться!» — отметил глава государства в своем микроблоге.

Речь идет об атаке, которая произошла в минувшую среду, 15 февраля, в городе Паркленд на юге американского штата Флорида. 19-летний Николас Круз проник в здание средней школы Marjory Stoneman Douglas, откуда его отчислили за нарушения дисциплины, где привел в действие пожарную сигнализацию и, спровоцировав тем самым панику, открыл стрельбу. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, в запасе у молодого человека было также много магазинов с патронами.

Жертвами атаки стали 17 человек, среди погибших были как ученики, так и преподаватели. Самого стрелка задержали, позже он признал свою вину и ему вынесли официальное обвинение. Спустя несколько дней ФБР признало «свое поражение» из-за того, что они не предпринимали необходимых действий в отношении стрелка, хотя до атаки правоохранителям поступали сообщения с подозрениями относительно молодого человека.