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Определены проектировщики 20 домов по программе реновации
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Определены проектировщики 20 домов по программе реновации
Реновация Москвы, 18 фев, 10:03
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Определены проектировщики 20 домов по программе реновации
Московский фонд реновации провел конкурс на проектирование 20 жилых домов. По данным сайта госзакупок, большинство объектов разделили между собой застройщики «Москапстроя» и ПИК
Один из проектов на выставке, посвященной реновации. Москва, 2017 год (Фото: Олег Яковлев / РБК)

До 75 метров

В конце декабря Московский фонд реновации жилой застройки объявил конкурсы на проектирование 20 домов. В среду, 14 февраля, глава фонда Анатолий Константинов на круглом столе в Мосгордуме сообщил, что победители торгов определены.

Проектированием десяти домов по программе реновации займется АО «Москапстрой», следует из документов на сайте госзакупок. Компания стала победителем в девяти конкурсах, еще по одному объекту «Москапстрой» оказался единственным допущенным участником. Согласно техническим заданиям «Москапстрой» будет проектировать дома высотой от 25 до 75 м. Летом 2017 года в столичной мэрии заявляли, что «Москапстрой» выступит техническим заказчиком программы реновации, поэтому город намерен купить компанию. В январе этого года сообщалось, что АФК «Система» продала городу свой пакет в компании — 30% акций. При бывшем мэре Юрии Лужкове «Москапстрой» выступал заказчиком работ общей стоимостью 150 млрд руб., что составляло до 60% всех строительных работ в Москве, писали «Ведомости».

Подрядчиком на проектирование еще девяти домов по программе реновации, по информации сайта госзакупок, должна стать компания МФС-ПИК. Как указано в базе данных СПАРК, ранее МФС-ПИК напрямую принадлежала группе компаний ПИК, сейчас — зарегистрированной на Кипре «Эсазионе капитал лтд». В пресс-службе ГК «ПИК» подтвердили РБК, что МФС-ПИК их структура, но отказались комментировать свое участие в проектировании домов. В марте прошлого года РБК сообщал, что ГК «ПИК» может стать основным застройщиком по программе реновации.

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МФС-ПИК стала победителем конкурсов на проектирование трех домов на Зеленом проспекте, Авангардной и Смольной улицах. На конкурсах еще по шести объектам МФС-ПИК оказалась единственным допущенным участником. Остальные заявки были отклонены из-за несоответствия требованиям к технической документации. Как сказано в протоколах, конкурсы признаны несостоявшимися, но заказчик может заключить договор с МФС-ПИК. Высота домов, которые должен спроектировать подрядчик, составит от 30 до 75 м. К примеру, по адресу: улица Демьяна Бедного, владение 22, планируется построить 17-этажный дом с подземной стоянкой на 89 машино-мест.

Согласно материалам на сайте госзакупок, общая сумма договоров по конкурсам, победителем или единственным допущенным участником в которых стала МФС-ПИК, составила более 490 млн руб., «Москапстрой» — более 450 млн руб.

Партнер Colliers International Владимир Сергунин отмечает, что проектные отделы таких крупных компаний, как ПИК, всегда должны быть загружены не только своими заказами, но и получать сторонние подряды, чтобы избегать кассовых разрывов. «Пусть непосредственно прибыль компании в данном случае будет минимальной, однако будет обеспечен определенный денежный поток, который всегда необходим таким организациям», — отмечает эксперт.

Один из макетов на выставке, посвященной реновации. Москва, 2017 год (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Проектировщик с Рублевки

Двадцатый, самый крупный из разыгранных лотов — проектирование жилого дома высотой до 100 м на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово. Общая надземная площадь здания, согласно технико-экономическим показателям объекта, составит 102,4 тыс. кв. м, площадь квартир — 61,4 тыс. кв. м, вместимость подземной стоянки — 543 машино-места. Начальная цена закупки составляла 325,6 млн руб., итоговая стоимость договора — 322,1 млн руб. На конкурс подавали заявки ООО «Регионжилстрой» и ООО «Проектная компания «Трио». Единственным допущенным участником стал «Регионжилстрой».

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Согласно базе СПАРК, «Регионжилстрой» был зарегистрирован в мае 2017 года, 90% компании принадлежит Юлии и Олегу Косован — детям бывшего замминистра обороны по строительству и расквартированию войск, экс-руководителя департамента градостроительной политики Москвы Александра Косована. Александр Косован является президентом «Регионжилстроя». Компания выступает одним из крупных подрядчиков по жилищному и социальному строительству в Москве. С 2014 года она заключила госконтракты на сумму 58,6 млрд руб., в том числе на строительство второй очереди театра Et Cetera Александра Калягина.

Именно «Регионжилстрой» построил дом по адресу: 5-я Парковая, 62Б, в который въедут первые переселенцы по программе реновации. Олег Косован ранее возглавлял строительное управление Минобороны, Юлии Косован принадлежит доля в кондитерской L'Eclair De Genie и компании по торговле брендовой одеждой Mika Grant. В 2007 году Юлия Косован привлекла внимание СМИ, опубликовав открытое письмо о том, что «жители Рублевки объявили бойкот» Куршевелю после ареста французской полицией бизнесмена Михаила Прохорова.

Вариант отделки квартиры на выставке, посвященной реновации. Москва, 2017 год (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Другие претенденты

На каждый конкурс по проектированию домов по программе реновации было подано от двух до шести заявок. В тендерах участвовало более 20 компаний. В их числе — ЗАО «Генеральная дирекция «Центр», которое, как следует из данных СПАРК, наполовину принадлежит «Москапстрою». С 2013 года организация получила госзаказы на 2,2 млрд руб. На сайте компании говорится, что она занимается «управлением проектами в строительстве», среди ее объектов — гостиница «Москва», деловой комплекс «Монарх-центр» на Ленинградском проспекте, культурный центр Иосифа Кобзона «Московит».

В нескольких конкурсах участвовало ООО «АДМ Партнершип». По данным СПАРК, половина компании принадлежит Андрею Абрамову. Он владеет 70% ООО «АДМ СпецРТ», 25% которого принадлежит Марине Сечиной — владелице консорциума «Энергопромфинанс» и бывшей жене главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Среди участников конкурсов также числится ООО «Строительные технологии». Владельцем компании указан Андрей Козлов. Ему принадлежит 50% ООО «Спецстройтехника 3», еще 25% которого владеет Юрий Есин — экс-гендиректор ООО «ПСК Космос-Тоннель», структуры обанкротившегося НПО «Космос». В тендерах также участвовали зарегистрированная в Оренбурге компания «РиКом», которая проектировала дома для ФСБ, и ООО «Газ Ойл Констракшин». Последняя, по данным СПАРК, принадлежит структурам группы «Ташир».

По рыночным ценам

В конце января Московский фонд реновации жилой застройки объявил конкурсы на проектирование еще 24 домов. Как ранее выяснил РБК, большинство из них планируется построить с превышением обещанных нормативов плотности. Ранее глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин не раз заявлял, что предельная плотность застройки в районах реновации в Москве не должна превышать 25 тыс. кв. м на гектар. Из 24 проектов в 13 случаях заказчики заложили превышение нормативов плотности. В шести случаях плотность составит ровно 25 тыс. кв. м на гектар и только в пяти будет немного менее этой цифры.

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Общ​ая начальная стоимость тендеров на проектирование 44 домов — 2,8 млрд руб. Эти расценки соответствуют рыночным, считает директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет. «Стоимость проектирования зависит от многих факторов: наличия подземного паркинга, грунтовых вод, необходимости шпунтирования котлована и т.д. В среднем по Москве проектирование составляет 1,5% от всей стоимости проекта», — сказал РБК Андрей Цвет. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что расходы на реновацию могут составить 3,5 трлн руб.

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Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. По ней планируется снести более 5,1 тыс. домов, в которых проживают 1 млн человек. Подобрано 236 стартовых площадок, еще 160 находятся в проработке. В апреле Москомархитектура объявила конкурс на разработку пилотных проектов реновации для пяти экспериментальных площадок. Итоги планировалось объявить 31 января, но решение отложили на два месяца. В пресс-службе департамента строительства Москвы ранее заверили РБК, что «архитектурно-градостроительные решения проектируемых домов будут интегрированы в указанные проекты планировки».

Авторы: София Сарджвеладзе, Алексей Пастушин.
Теги: реновация , ГК «ПИК» , жилые дома
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