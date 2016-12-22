Определены проектировщики 20 домов по программе реновации

До 75 метров
В конце декабря Московский фонд реновации жилой застройки объявил конкурсы на проектирование 20 домов. В среду, 14 февраля, глава фонда Анатолий Константинов на круглом столе в Мосгордуме сообщил, что победители торгов определены.
Проектированием десяти домов по программе реновации займется АО «Москапстрой», следует из документов на сайте госзакупок. Компания стала победителем в девяти конкурсах, еще по одному объекту «Москапстрой» оказался единственным допущенным участником. Согласно техническим заданиям «Москапстрой» будет проектировать дома высотой от 25 до 75 м. Летом 2017 года в столичной мэрии заявляли, что «Москапстрой» выступит техническим заказчиком программы реновации, поэтому город намерен купить компанию. В январе этого года сообщалось, что АФК «Система» продала городу свой пакет в компании — 30% акций. При бывшем мэре Юрии Лужкове «Москапстрой» выступал заказчиком работ общей стоимостью 150 млрд руб., что составляло до 60% всех строительных работ в Москве, писали «Ведомости».
Подрядчиком на проектирование еще девяти домов по программе реновации, по информации сайта госзакупок, должна стать компания МФС-ПИК. Как указано в базе данных СПАРК, ранее МФС-ПИК напрямую принадлежала группе компаний ПИК, сейчас — зарегистрированной на Кипре «Эсазионе капитал лтд». В пресс-службе ГК «ПИК» подтвердили РБК, что МФС-ПИК их структура, но отказались комментировать свое участие в проектировании домов. В марте прошлого года РБК сообщал, что ГК «ПИК» может стать основным застройщиком по программе реновации.
МФС-ПИК стала победителем конкурсов на проектирование трех домов на Зеленом проспекте, Авангардной и Смольной улицах. На конкурсах еще по шести объектам МФС-ПИК оказалась единственным допущенным участником. Остальные заявки были отклонены из-за несоответствия требованиям к технической документации. Как сказано в протоколах, конкурсы признаны несостоявшимися, но заказчик может заключить договор с МФС-ПИК. Высота домов, которые должен спроектировать подрядчик, составит от 30 до 75 м. К примеру, по адресу: улица Демьяна Бедного, владение 22, планируется построить 17-этажный дом с подземной стоянкой на 89 машино-мест.
Согласно материалам на сайте госзакупок, общая сумма договоров по конкурсам, победителем или единственным допущенным участником в которых стала МФС-ПИК, составила более 490 млн руб., «Москапстрой» — более 450 млн руб.
Партнер Colliers International Владимир Сергунин отмечает, что проектные отделы таких крупных компаний, как ПИК, всегда должны быть загружены не только своими заказами, но и получать сторонние подряды, чтобы избегать кассовых разрывов. «Пусть непосредственно прибыль компании в данном случае будет минимальной, однако будет обеспечен определенный денежный поток, который всегда необходим таким организациям», — отмечает эксперт.
Проектировщик с Рублевки
Двадцатый, самый крупный из разыгранных лотов — проектирование жилого дома высотой до 100 м на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово. Общая надземная площадь здания, согласно технико-экономическим показателям объекта, составит 102,4 тыс. кв. м, площадь квартир — 61,4 тыс. кв. м, вместимость подземной стоянки — 543 машино-места. Начальная цена закупки составляла 325,6 млн руб., итоговая стоимость договора — 322,1 млн руб. На конкурс подавали заявки ООО «Регионжилстрой» и ООО «Проектная компания «Трио». Единственным допущенным участником стал «Регионжилстрой».
Согласно базе СПАРК, «Регионжилстрой» был зарегистрирован в мае 2017 года, 90% компании принадлежит Юлии и Олегу Косован — детям бывшего замминистра обороны по строительству и расквартированию войск, экс-руководителя департамента градостроительной политики Москвы Александра Косована. Александр Косован является президентом «Регионжилстроя». Компания выступает одним из крупных подрядчиков по жилищному и социальному строительству в Москве. С 2014 года она заключила госконтракты на сумму 58,6 млрд руб., в том числе на строительство второй очереди театра Et Cetera Александра Калягина.
Именно «Регионжилстрой» построил дом по адресу: 5-я Парковая, 62Б, в который въедут первые переселенцы по программе реновации. Олег Косован ранее возглавлял строительное управление Минобороны, Юлии Косован принадлежит доля в кондитерской L'Eclair De Genie и компании по торговле брендовой одеждой Mika Grant. В 2007 году Юлия Косован привлекла внимание СМИ, опубликовав открытое письмо о том, что «жители Рублевки объявили бойкот» Куршевелю после ареста французской полицией бизнесмена Михаила Прохорова.
Другие претенденты
На каждый конкурс по проектированию домов по программе реновации было подано от двух до шести заявок. В тендерах участвовало более 20 компаний. В их числе — ЗАО «Генеральная дирекция «Центр», которое, как следует из данных СПАРК, наполовину принадлежит «Москапстрою». С 2013 года организация получила госзаказы на 2,2 млрд руб. На сайте компании говорится, что она занимается «управлением проектами в строительстве», среди ее объектов — гостиница «Москва», деловой комплекс «Монарх-центр» на Ленинградском проспекте, культурный центр Иосифа Кобзона «Московит».
В нескольких конкурсах участвовало ООО «АДМ Партнершип». По данным СПАРК, половина компании принадлежит Андрею Абрамову. Он владеет 70% ООО «АДМ СпецРТ», 25% которого принадлежит Марине Сечиной — владелице консорциума «Энергопромфинанс» и бывшей жене главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Среди участников конкурсов также числится ООО «Строительные технологии». Владельцем компании указан Андрей Козлов. Ему принадлежит 50% ООО «Спецстройтехника 3», еще 25% которого владеет Юрий Есин — экс-гендиректор ООО «ПСК Космос-Тоннель», структуры обанкротившегося НПО «Космос». В тендерах также участвовали зарегистрированная в Оренбурге компания «РиКом», которая проектировала дома для ФСБ, и ООО «Газ Ойл Констракшин». Последняя, по данным СПАРК, принадлежит структурам группы «Ташир».
По рыночным ценам
В конце января Московский фонд реновации жилой застройки объявил конкурсы на проектирование еще 24 домов. Как ранее выяснил РБК, большинство из них планируется построить с превышением обещанных нормативов плотности. Ранее глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин не раз заявлял, что предельная плотность застройки в районах реновации в Москве не должна превышать 25 тыс. кв. м на гектар. Из 24 проектов в 13 случаях заказчики заложили превышение нормативов плотности. В шести случаях плотность составит ровно 25 тыс. кв. м на гектар и только в пяти будет немного менее этой цифры.
Общая начальная стоимость тендеров на проектирование 44 домов — 2,8 млрд руб. Эти расценки соответствуют рыночным, считает директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет. «Стоимость проектирования зависит от многих факторов: наличия подземного паркинга, грунтовых вод, необходимости шпунтирования котлована и т.д. В среднем по Москве проектирование составляет 1,5% от всей стоимости проекта», — сказал РБК Андрей Цвет. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что расходы на реновацию могут составить 3,5 трлн руб.
Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. По ней планируется снести более 5,1 тыс. домов, в которых проживают 1 млн человек. Подобрано 236 стартовых площадок, еще 160 находятся в проработке. В апреле Москомархитектура объявила конкурс на разработку пилотных проектов реновации для пяти экспериментальных площадок. Итоги планировалось объявить 31 января, но решение отложили на два месяца. В пресс-службе департамента строительства Москвы ранее заверили РБК, что «архитектурно-градостроительные решения проектируемых домов будут интегрированы в указанные проекты планировки».