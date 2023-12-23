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Трамп ответил на обвинения в расизме и сравнения с Гитлером

Трамп отверг обвинения в расизме и сравнения с Гитлером

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его заявления о мигрантах отличаются от идеи Адольфа Гитлера о «чистой крови». Об этом он рассказал в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Ранее предвыборный штаб американского президента Джо Байдена обвинил Трампа в подражании Гитлеру. Поводом для этого стали слова экс-президента о том, что мигранты «отравляют кровь» США.

«Прежде всего, я ничего не знаю о Гитлере. Я не изучаю Гитлера. Я никогда не читал его работ. Говорят, он что-то говорил о крови. К слову, он говорил об этом не так, как я, это заявление совсем другого рода», — сказал Трамп в интервью.

Экс-президент также подчеркнул, что никогда не читал написанную Гитлером книгу Mein Kampf (в России отнесена к экстремистским материалам и не подлежит публикации и распространению), и назвал критиков «ужасными дезинформаторами».

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Трамп пояснил, что, по его мнению, мигранты разрушают страну, так как среди них много преступников и психически больных. Он также предположил, что к окончанию президентства Байдена число приезжих в США составит 15 млн человек или больше.

Ранее экс-президент на выступлении в Нью-Гэмпшире сказал, что мигранты из Африки и Азии, приезжающие в США, «отравили психиатрические учреждения и тюрьмы по всему миру». В ответ на это Белый дом заявил, что экс-президент «повторяет гротескную риторику фашистов и жестоких сторонников превосходства белой расы».

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Дональд Трамп расизм Адольф Гитлер США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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