Суд в Сеуле постановил взять под стражу Юн Сок Ёля
Суд в Сеуле постановил взять под стражу отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, обвиненного в мятеже, сообщает Yonhap.
После выдачи ордера следователи смогут держать Юна под стражей до 20 дней, включая дни, которые он уже провел под арестом, отмечает агентство.
Отстраненный от власти политик присутствовал на слушаниях по поводу ареста в суде 18 января. Президент говорил 40 минут во время почти пятичасовых слушаний, а также сделал пятиминутное заключительное заявление, сообщает Yonhap.
Следователи смогли со второй попытки арестовать Юн Сок Ёля 15 января. По словам Юна, он решил добровольно явиться на допрос, чтобы «избежать кровопролития». Свое преследование он назвал незаконным. Перед этим служба безопасности построила баррикады из машин у входа в его резиденцию.
Юн Сок Ёль в декабре попытался объявить в стране военное положение, позднее он был подвергнут импичменту и обвинен в мятеже. В конце декабря окружной суд Сеула выдал ордер на его арест. Юн Сок Ёль после этого и начала рассмотрения дела об импичменте пообещал «бороться до конца».
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