 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ заявила, что военным России предлагали $1 млн за сдачу позиций в ДНР

ФСБ: Украина предлагала военным России $1 млн за уход с позиций под Горловкой
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинская военная разведка обещала российским военным $1 млн за то, чтобы они оставили позиции под Горловкой в ДНР, заявили в ФСБ. Операцию пресекли, а от Украины получили $100 тыс., выплаченных как аванс
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военная разведка Украины предлагала российским военным $1 млн за то, чтобы они оставили позиции под Горловкой в Донецкой народной республике. Об этом говорится в материалах, опубликованных ФСБ совместно с Минобороны России, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«Устремления [Главного управления разведки Минобороны Украины] были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено $100 тыс., выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что полученные деньги потратят на закупку «материально-технических средств» для подразделений, участвующих в военной операции на Украине.

Российским силовикам удалось обнаружить районы сосредоточения частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), а военные нанесли превентивные удары по выявленным маршрутам передвижения украинских сил к российским позициям, заявили в спецслужбе.

Беспилотник в Горловке атаковал пожарную автоцистерну
Политика

Горловка расположена к северу от Донецка, под контроль ДНР она перешла в 2014 году. В 2022 году вместе с ДНР город вошел в состав России.

В окрестностях Горловки по-прежнему идут бои: в ноябре российское Минобороны сообщило о взятии под контроль села Леонидовка, которое входит в городской округ Горловка согласно административному делению ДНР. Также Горловка продолжает регулярно подвергаться обстрелам.

В июле 2022 года ФСБ сообщила о пресечении операции военной разведки Украины по вербовке российских летчиков. По данным спецслужбы, им обещали деньги и гражданство одной из стран Евросоюза за то, чтобы они на боевых самолетах перелетели на аэродромы, контролируемые ВСУ.

Читайте РБК в Telegram.

Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»

Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Объем торгов на рынке акций достиг рекорда

В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»

Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%

Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Военная операция на Украине Горловка ДНР
Материалы по теме
Беспилотник в Горловке атаковал пожарную автоцистерну
Политика
Машина с полицейскими попала под артобстрел в Горловке
Политика
При обстреле Горловки получили ранения глава района и 11 жителей города
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39) Инвестиции, 14 янв, 18:11 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73) Инвестиции, 14 янв, 18:11
Решетников заявил об обсуждении создания русской школы во ВьетнамеПолитика, 11:58
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»Спорт, 11:52
«Пересаживаются с Toyota». За сколько и как нам продавали новый Tank 300Авто, 11:50
Вторая жизнь: как в России наладить переработку пластикаТренды, 11:45
В Батуми избили экс-премьера ГрузииПолитика, 11:43
Крупнейший венчурный криптофонд a16z выделил 5 важных метрик 2025 годаКрипто, 11:37
Актер из сериала «Мент в законе» Олег Бойко умер в возрасте 57 летОбщество, 11:34
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как эволюционировал рынок снеков ИндииОтрасли, 11:32
«Волшебника Изумрудного города» покажут более чем в 80 странах мираОтрасли, 11:31
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 11:29
В МИДе заявили об отсутствии сигналов от Германии по «Северному потоку»Политика, 11:28
Глава «Росатома» сравнил санкции США с наградным листомПолитика, 11:20
Мишустин улетел из ВьетнамаПолитика, 11:17
Напавшего в Приморье на рыбака тигра будут ловить с помощью ловушекОбщество, 11:13