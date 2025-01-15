ФСБ: Украина предлагала военным России $1 млн за уход с позиций под Горловкой

ФСБ заявила, что военным России предлагали $1 млн за сдачу позиций в ДНР

Украинская военная разведка обещала российским военным $1 млн за то, чтобы они оставили позиции под Горловкой в ДНР, заявили в ФСБ. Операцию пресекли, а от Украины получили $100 тыс., выплаченных как аванс

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военная разведка Украины предлагала российским военным $1 млн за то, чтобы они оставили позиции под Горловкой в Донецкой народной республике. Об этом говорится в материалах, опубликованных ФСБ совместно с Минобороны России, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«Устремления [Главного управления разведки Минобороны Украины] были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено $100 тыс., выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что полученные деньги потратят на закупку «материально-технических средств» для подразделений, участвующих в военной операции на Украине.

Российским силовикам удалось обнаружить районы сосредоточения частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), а военные нанесли превентивные удары по выявленным маршрутам передвижения украинских сил к российским позициям, заявили в спецслужбе.

Горловка расположена к северу от Донецка, под контроль ДНР она перешла в 2014 году. В 2022 году вместе с ДНР город вошел в состав России.

В окрестностях Горловки по-прежнему идут бои: в ноябре российское Минобороны сообщило о взятии под контроль села Леонидовка, которое входит в городской округ Горловка согласно административному делению ДНР. Также Горловка продолжает регулярно подвергаться обстрелам.

В июле 2022 года ФСБ сообщила о пресечении операции военной разведки Украины по вербовке российских летчиков. По данным спецслужбы, им обещали деньги и гражданство одной из стран Евросоюза за то, чтобы они на боевых самолетах перелетели на аэродромы, контролируемые ВСУ.