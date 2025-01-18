Экс-министр экологии оценил угрозу здоровью при отдыхе на Черном море

Купание в Черном море после разлива мазута может обернуться ожогами и аллергической реакцией. Для отдыха пляжи должны быть очищены, но вывоз песка может изменить их инфраструктуру, сказал член-корреспондент РАН Данилов-Данильян

Виктор Данилов-Данильян (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Перспективы туристического сезона в зонах, пострадавших от разлива мазута в Черном море, просчитать сложно из-за очагового характера загрязнения, сказал в интервью РБК научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Он прогнозирует падение спроса на курорты Краснодарского края в этом сезоне, «потому что люди, у которых есть возможность выбора и нет особого пристрастия к Анапе, скорее всего поедут в другие места», как и люди, «которые любят гарантированную санитарию», а также те, кто «не любит рисковать».

«Сейчас сказать о том, как будут выглядеть пляжи в конце мая месяца, могут себе позволить только уж очень смелые до безрассудности граждане. Если у них, конечно, нет материального интереса говорить то, что они говорят», — сказал ученый, возглавлявший министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов (1991—1996) и Госкомитет по охране окружающей среды (1996—2000).

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«Все очень очаговое. У вас может быть здесь плохо, а глядишь на 500 метров направо — вроде и ничего, вроде и даже совсем ничего. Так что тут надо внимательнее смотреть», — добавил он.

Одним из последствий уборки мазута и вывоза загрязненного песка с пляжей станет «переработка пляжа», отметил Данилов-Данильян. Он напомнил, что есть специалисты, которые говорят, что придется вывезти до 500 тыс. тонн песка. «Это уже просто радикальное изменение берега. И это, конечно, сломает всю пляжную рекреационную инфраструктуру. Все, что стояло непосредственно на берегу, все окажется в воде наверняка», — полагает эксперт.

Оценивая возможность купания в загрязненных местах, Данилов-Данильян отметил, что мазут не растворяется в воде: «Если где-то что-то на расстоянии 100, 200, 300 метров от берега, редкое, плавает, какие-то отдельные сгустки, то это не мешает купаться, во всяком случае, до буйков». Однако если в море произойдет контакт кожи со сгустком мазута, возможен ожог и аллергические проявления, даже экзема может развиваться, сказал он.

Роспотребнадзор какой-то нормы, которую рекомендовал бы соблюдать относительно возможной встречи с таким сгустком на достаточно большом расстоянии от берега, не имеет, указал ученый.

Для того, чтобы отдыхающие безопасно и комфортно могли находиться на пляже, они должны быть полностью очищены. «Но с пляжами какая неприятность, вы можете чего-то не заметить, потому что оно ушло вглубь. Больше того, сейчас там начали копать, и до сих пор прекрасно видны слои загрязнения после аварии 2007 года», — отметил.

Потенциал Анапы как детской здравницы может сохраниться, допустил в беседе Данилов-Данильян, так как этот курорт популярен не только из-за моря, но и из-за климата. «Скажем, в Евпатории, которая славится, как легочный курорт, там не море привлекает санитарных врачей и медиков. Вовсе даже не море, а именно климат. Так вот, вполне возможно, что для таких отдыхающих, тем более — пациентов, последствия не будут очень заметны», — сказал он.

В декабре прошлого года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что к курортному сезону нефтепродуктов, образовавшихся на побережье после крушения танкеров в Керченском проливе, не будет.

15 января минздрав Краснодарского края сообщил, что с 18 декабря 146 человек, участвовавших в работе по очистке береговой линии от мазута обратились за медицинской помощью, трем людям потребовалась госпитализация.

Токсиколог больницы скорой помощи Краснодарского края Искандер Рзаев говорил, что умереть от паров нефтепродуктов, находясь на открытом воздухе, практически невозможно. «Для того чтобы человек умер от паров нефтепродуктов, он должен находиться в замкнутом пространстве, и концентрация этого вещества должна быть очень высокая», — сказал он (кадры с ним были опубликованы в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края).

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная часть вылилась в море.