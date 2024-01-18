США ввели санкции против компании из ОАЭ и ее 17 судов из-за России

США ввели санкции против компании из ОАЭ и ее 17 судов из-за России

В список попавших под санкции США за связи с Россией добавили зарегистрированную в 2022 году в Абу-Даби компанию Hennesea, а также ее 17 танкеров для перевозки нефти и химикатов, передвигающихся под флагом Либерии

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США ввели санкции в отношении зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах компании Hennesea Holdings Limited и ее 17 судов. Американский Минюст опубликовал обновления в перечне попавших под ограничения субъектов из-за их связей с Россией на своем сайте.

В список попали танкеры для перевозки химикатов, нефти или сырой нефти, передвигающиеся под флагом Либерии. Уточняется, что подсанкционная фирма зарегистрирована в Абу-Даби в 2022 году.

Дополнительно Минюст США опубликовал лицензию, которая до 17 апреля позволяет безопасную стыковку и постановку судов, принадлежащих Hennesea, в любом порту, где компания «имеет имущественный интерес», а также аварийный ремонт любого из попавших под ограничения судов. Условием для этого называется внесение любого платежа подсанкционному лицу на заблокированный счет.

США с 2014 года вводят санкции против России в связи с присоединением Крыма, а после 2022 года — в связи с военной операцией на Украине. Под ограничения попали российские банки, промышленные предприятия, крупные бизнесмены, политики и высокопоставленные чиновники. Ограничения также коснулись экспорта и импорта товаров.

Американские власти не раз предупреждали, что иностранные компании, которых заподозрят в обходе санкций, рискуют попасть под ограничительные меры США. Например, в начале декабря за перевозку российской нефти без соблюдения потолка цен на нефть Вашингтон ввел санкции против двух судоходных компаний из ОАЭ и одной — из Либерии, а также принадлежащих им трех танкеров.