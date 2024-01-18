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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Арабские страны разработали план по прекращению огня в секторе Газа

Арабские страны разработали план по прекращению огня в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Арабские страны готовят план по обеспечению прекращения огня и освобождению заложников в секторе Газа в рамках более широкой сделки, которая может включать нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии, передают FT и NBC News
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Арабские государства работают над инициативой, призванной обеспечить прекращения огня и освободить заложников в секторе Газа в рамках более широкого плана, который мог бы предложить Израилю нормализацию отношений, в частности с Саудовской Аравией, если Тель-Авив согласится принять «необратимые» меры по созданию палестинского государства, сообщают NBC News и Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Западный дипломат заявил NBC, что сейчас рассматривается предложение о «гуманитарной паузе» продолжительностью от месяца и дольше, за которой последует постоянное прекращение огня. Он отметил, что первоначальная пауза позволит освободить больше заложников. Два других дипломата рассказали, что палестинское исламистское движение ХАМАС отказывается соглашаться на сделку без гарантии постоянного прекращения огня, от чего отказывается Израиль.

Как сообщил высокопоставленный арабский чиновник FT, арабские страны надеются представить план в течение нескольких недель. Газета пишет, что арабские официальные лица обсудили этот план с правительствами США и Европы, инициатива будет включать согласие западных стран официально признать палестинское государство или поддержку предоставления палестинцам полноправного членства в ООН.

«Реальная проблема в том, что нужна надежда для палестинцев, это не может быть просто экономическая выгода или устранение символов оккупации», — пояснил собеседник FT.

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Сектор Газа

Саудовская Аравия и Израиль планировали нормализовать отношения к концу прошлого года, однако после начала боевых действий в секторе Газа из-за нападения ХАМАС на южные израильские регионы в октябре Эр-Рияд отказался от этого. Как отмечает FT, Саудовская Аравия дала понять, что в принципе не против такого сценария. Но Эр-Рияд будет добиваться от Тель-Авива уступок для палестинцев, с «более конкретными усилиями» для создания палестинского государства.

«Мы уже получили наброски от палестинской администрации (управляет частью Палестины, которую не контролирует ХАМАС. — РБК) <...> Теперь этот элемент необходимо усилить, чтобы он был политически жизнеспособным в любой момент в будущем», — сказал проинформированный о переговорах собеседник газеты.

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FT называет готовность Эр-Рияда рассмотреть возможность нормализации отношений потенциально «важным козырем» в переговорах с Тель-Авивом, поскольку тот рассматривает дипломатические отношения с Саудовской Аравией как «главный приз» в своих усилиях по развитию связей с арабскими государствами.

15 января израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что ЦАХАЛ завершила интенсивную фазу боевых действий в северной части сектора и планирует вскоре сделать то же самое на юге Газы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с ХАМАС может продлиться до 2025 года.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Ближний Восток Израиль Саудовская Аравия ХАМАС сектор Газа прекращение огня освобождение заложников гуманитарная пауза
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