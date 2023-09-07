Песков заявил об отсутствии данных об аресте экс-командующего армией ПВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными об аресте генерал-майора Константина Огниенко — бывшего командующего 1-й армией ПВО особого назначения, защищающей Москву.

«Нет, я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет», — сказал Песков на брифинге.

Огниенко обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщил ТАСС со ссылкой на постановление 235-го гарнизонного военного суда о продлении ареста офицеру. По данным агентства, уголовное дело на генерала завели в июле, суд отправил его в СИЗО до 27 ноября, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Огниенко и командир 41-й дивизии ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий получили от руководительницы общественной организации «Надежда» 500 тыс. руб. Это была первая часть взятки на общую сумму в 30 млн руб. За полученные деньги военные обещали выделить в пользу начальницы «Надежды» земельный участок Минобороны в подмосковной Лобне, сообщило агентство.

Изначально следствие вышло на Беляцкого. Он признал вину и пошел на сделку со следствием, в рамках которой дал показания на Огниенко. Последний вину не признал и от дачи показаний отказался.

«Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела пишет, что руководительница «Надежды» собрала деньги с ряда организаций и граждан, пообещав обеспечить их земельными участками в ближнем Подмосковье. Взятку в 500 тыс. руб. она передала Беляцкому через посредника-военного. По данным «Коммерсанта», военные обещали выделить под застройку участки в Долгопрудном и Лобне.

На начальницу «Надежды» также завели уголовное дело — по статье о даче взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Беляцкого изначально арестовали, но после признания вины и дачи показаний перевели под домашний арест.

Огниенко занимал пост командира 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения с 2021 года. Его сняли с должности после возбуждения уголовного дела о взятке.