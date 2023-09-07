branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 105,08 (+0,17) Инвестиции, 06 сен, 17:06 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 97,84 (+0,31) Инвестиции, 06 сен, 17:06
Украина начала экспорт зерна через порты Хорватии Политика, 15:07
Песков заявил об отсутствии данных об аресте экс-командующего армией ПВО Политика, 15:02
«Ждите своего момента»: инвестор Навал Равикант об окне возможностей Pro, 14:57
Российский боксер заявил о потере $10 млн на «сказках про белого бычка» Спорт, 14:56
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 14:55
В Москве произошел пожар на заводе «Салют» Общество, 14:50
Зачем компаниям искать смыслы, а главное — где Pro, 14:40
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:33
Необходимый для обслуживания ипотеки в России доход превысил ₽100 тыс. Недвижимость, 14:30
Мосгорсуд смягчил приговор бывшему схимонаху Сергию Общество, 14:28
После наезда фуры на группу детей на велосипедах возбудили уголовное дело Общество, 14:23
Текила, банк и лоукостер: какие акции Латинской Америки стоят внимания Pro, 14:22
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с августа Инвестиции, 14:19
Какие тренды меняют EdTech в России: разбор экспертов «Умскул» Тренды, 14:13
Политика ,  
0 

Песков заявил об отсутствии данных об аресте экс-командующего армией ПВО

Песков заявил об отсутствии информации об аресте экс-командующего армией ПВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными об аресте генерал-майора Константина Огниенко — бывшего командующего 1-й армией ПВО особого назначения, защищающей Москву.

«Нет, я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет», — сказал Песков на брифинге.

Огниенко обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщил ТАСС со ссылкой на постановление 235-го гарнизонного военного суда о продлении ареста офицеру. По данным агентства, уголовное дело на генерала завели в июле, суд отправил его в СИЗО до 27 ноября, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Огниенко и командир 41-й дивизии ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий получили от руководительницы общественной организации «Надежда» 500 тыс. руб. Это была первая часть взятки на общую сумму в 30 млн руб. За полученные деньги военные обещали выделить в пользу начальницы «Надежды» земельный участок Минобороны в подмосковной Лобне, сообщило агентство.

Изначально следствие вышло на Беляцкого. Он признал вину и пошел на сделку со следствием, в рамках которой дал показания на Огниенко. Последний вину не признал и от дачи показаний отказался.

«Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела пишет, что руководительница «Надежды» собрала деньги с ряда организаций и граждан, пообещав обеспечить их земельными участками в ближнем Подмосковье. Взятку в 500 тыс. руб. она передала Беляцкому через посредника-военного. По данным «Коммерсанта», военные обещали выделить под застройку участки в Долгопрудном и Лобне.

Читайте на РБК Pro
Синдром раздраженного начальника: почему мы выбираем плохие компании
Как перезапустить карьеру, чтобы все получилось
«Дорвался до власти»: какие действия выдают в вас бездарного начальника
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ

На начальницу «Надежды» также завели уголовное дело — по статье о даче взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Беляцкого изначально арестовали, но после признания вины и дачи показаний перевели под домашний арест.

Огниенко занимал пост командира 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения с 2021 года. Его сняли с должности после возбуждения уголовного дела о взятке.

Теги
взятка ПВО Дмитрий Песков Минобороны коррупция Подмосковье продажа земли
Материалы по теме
Против полицейских в Южном Бутово начали расследование из-за взятки
Общество
Ученого РАН арестовали за взятку в ₽1,5 млн
Общество
«Коммерсантъ» узнал о деле ОПГ врачей, освобождавших от армии за взятки
Общество