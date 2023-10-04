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Политика ,  
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Путин рассказал о друзьях России в Европе

Путин: у России много друзей в Европе, но они ведут себя тихо
В странах Европы есть те, кто считает, что традиционные ценности умерли, и они ведут себя «очень агрессивно», заявил Путин. В то же время есть много европейцев, разделяющих взгляды России, но они ведут себя тише, заключил он

Путин рассказал о друзьях России в Европе
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В Европе много тех, кто разделяет взгляды России, но ведут они себя тише «агрессивных» оппонентов, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности.

По его словам, в Северной Америке и Европе есть те, кто считает, что традиционные ценности, включая семейные, «умерли», и они ведут себя «очень агрессивно».

«Я хочу взять под защиту наших друзей — а у нас много друзей в Европе... Людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах, я бы сказал, очень много, они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию», — сказал глава государства.

Путин и ранее говорил о том, что Запад сам разрушает свои ценности. В феврале он акцентировал внимание на разрушении семьи и культурной идентичности. «Извращения, издевательство над детьми вплоть до педофилии, объявляются нормой, нормой их жизни. А священнослужителей, священников принуждают благословлять однополые браки», — сказал президент.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 13 июня сказал, что Запад распрощался с традиционными ценностями и перешел к «антитрадиции в рамках постмодернизма». По его мнению, Россия может стать хранительницей традиционных ценностей Запада — западной христианской цивилизации.

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Белоусов счел, что среди направлений, с которыми Россия может выйти к миру, находятся традиция и модернизированный консерватизм.

В ноябре прошлого года Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей. К ним отнесли жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным. К угрозам традиционным ценностям отнесли деятельность США и других «недружественных иностранных государств», экстремистских и террористических организаций, отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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