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Политика ,  
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В Уфе арестовали шестерых участников митинга в поддержку защитника Куштау

Митинг прошел накануне после вынесения приговора активисту Фаилю Алсынову. Шестерым участникам протеста дали от 10 до 13 суток ареста. Глава региона заявил, что людям не до конца объяснили, каковы цели таких лиц, как Алсынов
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Кировский районный суд Уфы назначил административные аресты шести участникам митинга в поддержку местного жителя Фаиля Алсынова (Алчинова), которого приговорили к четырем годам заключения по делу о возбуждении ненависти, сообщается в телеграм-канале суда.

«17 января 2024 года Кировским районным судом г. Уфы рассмотрено шесть материалов за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 ч. 6.1 КоАП) в отношении Аралбаева Ю.Т., Мухаметшина Р.А., Ахметшина Ф.Т., Скворцова Д.В, Петрова Д.Е., Галина И.А.», — сказано в сообщении.

Всем, кроме Галина, назначено 10 суток ареста, Галину — 13.

37-летний Фаиль Алсынов выступал за сохранение шихана (горы) Куштау, на которой Башкирская содовая компания планировала разработку месторождения. Планы вызвали протесты, после них шихан получил статус особо охраняемой природной территории.

Алсынов был одним из лидеров организации «Башкорт», выступавшей за суверенитет республики (в 2020 году ее признали экстремистской, после чего ликвидировали). Росфинмониторинг внес его в список «физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

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17 января Баймакский районный суд приговорил Алсынова к четырем годам колонии общего режима по ч. 1 ст. 282 УК. Дело против него связано с его речью на митинге против золотодобычи, в которой он, по версии следствия, негативно высказался о «жителях Кавказа», «Средней Азии», «армянах». Согласно лингвистической экспертизе, Алсынов употребил выражение «кара халык», говоря о жителях Башкирии. По словам осужденного, он имел в виду «простой народ», однако эксперт посчитал это оскорблением (буквально фраза переводится как «черный народ»).

Алсынов не признал свою вину и заявил о планах обжаловать приговор.

У здания суда после приговора собрались сотни людей, недовольных приговором, сообщал портал ufa1.ru. Местное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело из-за митинга: по ч. 1 и 2 ст. 212 (массовые беспорядки) и ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Ведомство уточняло, что во время протеста пострадали несколько человек, в том числе полицейские.

Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя ситуацию, заявил, что с первого дня своей работы на посту борется с экстремизмом, благодаря чему и была запрещена «Башкорт». «Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути, являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России», — указал руководитель республики.

Он добавил, что в произошедшей ситуации есть некоторая вина властей, поскольку «до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей».

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