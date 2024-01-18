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Война санкций ,  
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Россия решила денонсировать соглашение с Британией о рыболовстве

Правительство России решило денонсировать соглашение с Британией о рыболовстве
Сюжет
Война санкций
Правительство 18 января рассмотрит вопрос о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, которое позволяло британским судам вести промысел в определенных зонах Баренцева моря
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия собирается денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще во времена СССР в 1956 году, говорится в сообщении на сайте правительства. Вопрос о денонсации документа будет рассмотрен в ходе заседания 18 января.

Согласно соглашению от 1956 года, власти СССР разрешали британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Кораблям также позволялось свободно ходить и становиться на якорь в этих водах. Так как Россия стала правопреемницей СССР, договор продолжил действовать и после распада Союза. Необходимость денонсации документа продиктована тем, что еще в 2022 году Британия прекратила действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле, указали в кабмине.

По информации источников «Известий», с предложением о денонсации соглашения выступили министерство сельского хозяйства и МИД России. Собеседники газеты также рассказали, что российское правительство готово поддержать эту инициативу и в одностороннем порядке принять решение о прекращении действия соглашения. «Денонсация соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для России», — приводит позицию правительства один из источников.

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Власти Великобритании исключили Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле, вводя дополнительный 35-процентный тариф на ввоз в страну некоторых российских товаров, в марте 2022 года. В частности, дополнительные пошлины были введены на железо, сталь, удобрения, дерево, железнодорожные контейнеры, цемент, медь, алюминий, серебро, белую рыбу и др.

Несмотря на это, в 2022 году экспорт российской рыбы в Европу вырос почти на 20%, до 198,8 тыс. тонн, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Евростата. В денежном выражении рост составил 57,6%, до 940 млн евро. Основную долю экспорта заняла треска — 57% в весе и 54,7% в деньгах, продукция из минтая — 41% и 32,3% соответственно. Треску больше всего импортировали Нидерланды и Польша, а минтай — Германия.

Замгендиректора рыбопромышленного холдинга «Норебо» Сергей Сенников тогда пояснял, что после введения Великобританией повышенной пошлины на российскую белую рыбу поставки в эту страну нарастили рыбопромышленники из Норвегии и Исландии, а их долю на рынке в ЕС в свою очередь могли занять российские компании.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
правительство Баренцево море рыболовство Великобритания СССР денонсация
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