На Украине пообещали защитить Британию в случае нападения России

Подписанное Киевом и Лондоном соглашение о гарантиях безопасности двустороннее: Украина поддержит Великобританию, если на нее нападет Россия. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает «Украинская правда».

«Не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать, если произойдет агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера <...> в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника», — сказал он в эфире телемарафона.

Премьер назвал документ «эталоном», который устанавливает «планку, уровень гарантий безопасности» Украине после завершения военной операции и до момента вступления страны в НАТО. Он выразил уверенность, что и другие страны последуют примеру Британии.

Шмыгаль добавил, что £2,5 млрд, предусмотренных для Киева в рамках соглашения, — одна из крупнейших сумм военной поддержки.

12 января 2024 года Британия первой из G7 подписала договор о гарантиях безопасности Украине. Документ будет действовать десять лет, все это время Лондон будет оказывать финансовую помощь Киеву.

Одна из частей соглашения посвящена действиям в случае вооруженного нападения на Украину. Британия обязуется предоставить Украине «скорую и постоянную помощь» и наложить на Россию экономические и другие санкции, а также проводить с Киевом консультации. Пункта о том, чтобы Великобритания вступила в конфликт на стороне Украины или разместила там свои войска, в соглашении нет.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине. В Москве также заявляли, что не хотят военного конфликта в Европе, подчеркивая при этом, что власти западных стран говорят о необходимости «поражения России» в боевых действиях на Украине.