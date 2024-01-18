Во Франции назвали конфликт на Украине возможностью для своего ВПК

С начала конфликта на Украине Франция в несколько раз нарастила производство военной техники и боеприпасов, промышленность заинтересована в переходе на «военные рельсы», заявил Лекорню. Москва осуждает поставки оружия Киеву

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Конфликт на Украине и переход французской экономики на «военные рельсы» — это возможность для армии и промышленности, которая заинтересована в бесперебойном производстве военной продукции. Об этом в интервью Le Parisien заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Военная экономика — это возможность не только для наших армий, но и для наших промышленников. Последние полностью заинтересованы в этом, поскольку возможность быстрого производства техники станет одним из критериев экспортного успеха», — заявил Лекорню.

Он отметил, что после начала российской спецоперации Франция в несколько раз нарастила производство военной техники и боеприпасов, вместе с этим сроки производств сократились. «На производство САУ Caesar компании Nexter раньше требовалось 30 месяцев, а сейчас — всего 15. Сотрудники были мобилизованы и компания смогла нарастить запасы. Модель меняется. Это, кстати, выгодно для наших рабочих мест и влияния нашего французского ноу-хау», — подчеркнул министр.

Лекорню также заявил, что Украина сейчас очень нуждается в европейском оружии, поскольку ее контрнаступление не принесло желаемых результатов. «Одним словом: конфликт замораживается. Россия сейчас тянет время и делает ставку на то, что время на ее стороне», — указал он.

По его словам, в настоящее время Франция продвигает инициативу по производству 78 САУ Caesar для нужд Украины, но для этого необходимо европейское финансирование. «Украина сама готова внести немного своих ресурсов: она только что приобрела на собственные средства шесть Caesar, чтобы продвинуть инициативу», — заключил министр.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости построения «более сильной Европы, которая знает, как защитить себя, и не зависит от других». Он призвал не допустить победу России в конфликте на Украине, также объявил о поставке Киеву 40 ракет большой дальности класса «воздух — воздух» SCALP, «нескольких сотен бомб» и самоходных артиллерийских установок Caesar.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв французского лидера о недопустимости победы Москвы, заявила, что победа в конфликте на Украине не зависит от «позволения» Макрона или кого-либо еще. «Россия сделает то, о чем заявила», — подчеркнула она.

Российская сторона неоднократно осуждала западные поставки вооружений Украине, отмечая, что они лишь затянут военные действия. Президент Владимир Путин говорил, что Украина - не враг для России, но с помощью украинцев западные страны пытаются «уничтожить российскую государственность».