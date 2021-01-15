Шуфутинский отреагировал на предложение запретить ему въезд в Литву

Михаил Шуфутинский (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Заслуженный артист России, советский и российский певец Михаил Шуфутинский заявил, что ему ничего не известно о планах властей Литвы запретить ему въезд в страну. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Я думаю, что это очередная глупость, раздутая журналистами», — добавил он.

Ранее глава МИДа Литвы Габриэлюс Ландсберг заявил о планах рассмотреть возможность запретить въезд в страну российским исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому.

По словам министра, данный вопрос возник после того, как стало известно, что компании, которые планировали их концерты, получили субсидии за несостоявшиеся или отложенные мероприятия.