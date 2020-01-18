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Власти США заявили о готовности к вмешательству в выборы президента

В Министерстве внутренней безопасности США ожидают, что Россия предпримет попытки повлиять на ход президентских выборов, но признают, что обезопасить выборы на 100% не получится
Чед Вульф (Фото: Jorge Cabrera / Reuters)

Исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Чед Вульф заявил, что его ведомство ожидает, что Россия предпримет попытку вмешаться в очередные президентские выборы, которые пройдут в стране в ноябре 2020 года. Текст его выступления на встрече группы экспертов по нацбезопасности в Вашингтоне опубликован на сайте министерства.

По его словам, Россия уже вмешивалась в ход избирательного процесса на выборах 2016 года и намерена сделать это снова в текущем году. «Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года, чтобы посеять общественную рознь и подорвать наши демократические принципы», — сказал он. Госслужащим, по словам Вульфа, предоставят все необходимые инструменты для борьбы с «российским вмешательством».  

Он также отметил, что безопасность выборов — приоритет для правительства. Но Вольф добавил, что «100-процентную безопасность обеспечить все же нереально».

Помимо предстоящих президентских выборов, Вульф также напомнил о наличии киберугроз со стороны Китая и Ирана. По его словам, используя методы кибершпионажа, китайские власти предпринимают долгосрочные «общенациональные» усилия по подрыву целостности и национальной безопасности Соединенных Штатов. «Китай — наша самая стойкая национальная угроза в киберпространстве», — сказал он.  

Вопрос о потенциальных кибератаках на США из Ирана возник после нападения экстремистов на американское посольство в иракском Багдаде и убийства в ходе авиаудара иранского генерала Корпуса стражей Исламской Революции Касема Сулеймани. Вульф подчеркнул, что, несмотря на то, что в настоящее время для США «нет никакой реальной угрозы», ведомство работает над разработкой новых инструментов, способных противостоять любым физическим или кибератакам со стороны иранский властей.

Расследованием вмешательства России в президентские выборы в США с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В середине апреля прошлого года Минюст США опубликовал итоговый доклад, в котором говорилось, что предвыборный штаб Трампа не находился в сговоре с Москвой, однако Россия все же пыталась вмешаться в выборы. Российские власти неоднократно отрицали это.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: российское вмешательство, Дональд Трамп
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