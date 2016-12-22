Захарченко связал запрет служащим выезжать на Украину с угрозой терактов

Глава самопровозглашенной республики заявил о тысячах попыток вербовки выехавших на Украину государственных и муниципальных служащих ДНР и необходимости бороться с этим во избежание «массовых терактов»

Александр Захарченко (Фото: Михаил Пархоменко / РИА Новости)

Опубликованный в середине января указ о запрете выезжать на Украину сотрудникам органов государственной власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) был выпущен в связи с угрозой массовых терактов, сообщил журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

По его словам, за прошедшие годы были выявлены «тысячи случаев» попыток вербовки украинскими спецслужбами «граждан» самопровозглашенного государства.

«Принятие решения было своевременным, это улучшит ситуацию в плане отсутствия терроризма и в целом. Если мы не будем противодействовать попыткам вербовки, то мы можем получить массовые теракты — в том числе на станциях водоснабжения и других важных объектах», — сказал Захарченко (цитата по Донецкому агентству новостей), сославшись на то, что выезд госслужащих за границу регулируется и в России.

15 января 2018 года на сайте Министерства госбезопасности ДНР был опубликован подписанный 15 декабря 2017 года указ, в соответствии с которым выезд на Украину был запрещен сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления ДНР, органов прокуратуры, ЦБ, а также работникам предприятий, учреждений и организаций, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

По словам Захарченко, его администрация планирует дополнительно разъяснить, кто имеет право выезжать на Украину, а кто нет. Он, в частности, отметил, что донецкие пенсионеры смогут свободно выезжать на Украину для получения там пенсий.

«Выезжать могут пенсионеры и работающие тоже. Выезжать не имеют право руководители, те, у кого есть доступ к государственной тайне, большинство чиновников, люди, занимающие государственные посты», — пояснил Захарченко.

В сообщении МГБ отмечалось, что только за 2017 год были задержаны​ по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины 148 «сотрудников государственной сферы ДНР, каждый из которых был завербован представителями украинских спецслужб под угрозами расправы над ними, членами их семей или пытками».