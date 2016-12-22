Путин заявил о «переигрывании» ФСБ иностранных спецслужб

Президент России Владимир Путин отметил умелую и тонкую работу сотрудников ФСБ, которые переигрывают иностранные спецслужбы.Об этом он заявил на торжественном вечере, посвященном Дню работников органов безопасности, сообщает «РИА Новости».

«Знаю, какую умелую, тонкую оперативную работу вы ведете, переигрывая иностранные разведки, нанося удары по преступности и коррупции. Уверен, что всегда будут незыблемыми такие требования к сотрудникам органов безопасности, как строгое следование конституции и закону, высочайшая ответственность, честность и личная порядочность, готовность выполнять самую сложную, самую трудную, порой самую опасную работу», — сказал Путин.

Именно такие задачи сотрудники ФСБ решали, «обеспечивая проведение антитеррористической операции в Сирии», отметил президент.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что про органы безопасности существует «множество мифов», которые создают «ореол таинственности».

Он подчеркнул, что «деятельность нынешних органов безопасности не имеет ничего общего с «чрезвычайщиной» первых лет советской власти».



День работника органов безопасности отмечается в России ежегодно 20 декабря. В этот день в 1917 году был подписан декрет Совета народных депутатов РСФСР об учреждении Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с Феликсом Дзержинским. Позже этот орган трансформировался в КГБ СССР, затем — в ФСБ России.

«Почта России» выпустила марку в честь 100-летия органов госбезопасности.

