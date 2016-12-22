В Росгвардии пообещали жестко бороться с провокациями на выборах

Возможные провокации в ходе подготовки и проведения президентских выборов будут пресекаться Росгвардией «жестко», но в пределах закона, заверил заместитель начальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин.
«Мы люди военные и всегда ожидаем чего-то и готовимся к нештатному развитию любой ситуации. Если такое будет происходить, мы к этому будем готовы, будем действовать жестко, оперативно, но в пределах и рамках действующего законодательства», — сказал Зинин, отвечая на вопрос о готовности Росгвардии к возможным провокациям перед выборами (цитата по «Интерфаксу»).
Представитель Росгвардии подчеркнул, что особое внимание его ведомство намерено уделить защите избирательных участков (всего бойцы Росгвардии совместно с МВД и частными охранными предприятиями должны взять под охрану более 93 тыс. участков).
«Расчет сил уточняется, их будет достаточно для обеспечения общественной безопасности», — сказал Зинин.
В ноябре 2017 года глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов президента Российской Федерации», в соответствии с которым Росгвардии предписано обеспечить «принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, в том числе экстремистской», а также по «предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности».
Ранее стало известно, что уже в 2018 году на вооружение Росгвардии могут принять щиты со встроенными в них электрошокерами. По данным разработчика, электрошоковые щиты «Скала» призваны «облегчить работу» во время массовых беспорядков или во время несанкционированных митингов.