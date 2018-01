Трамп включил нобелевского лауреата в топ авторов фейковых новостей

Команда президента США объявила победителей конкурса фейковых новостей среди СМИ. В десятку «лучших» вошли репортажи CNN, The New York Times, ABC, The Washington Post, Time, The Newsweek плюс общий сюжет о «сговоре с Россией»

Дональд Трамп (Фото: Анна Сергеева для РБК)

Первым в списке победителей «конкурса» фейковых новостей, который ранее анонсировал президент США Дональд Трамп, упомянут экономист и колумнист Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии по экономике. Результаты «состязания» опубликованы на сайте Республиканской партии США.

​Кругман является давним и последовательным сторонником демократов — политических оппонентов Трампа. После поражения Хиллари Клинтон на выборах президента Кругман в статье в газете The New York Times предсказал, что экономика никогда не восстановится после победы Трампа, тогда как рынки с энтузиазмом встретили эту новость, уверенный рост продолжался весь первый год президентства Трампа, ведущие фондовые индексы регулярно показывали новые рекордные значения. Например, индекс Dow Jones Industrial Average в ноябре 2016 года был ниже отметки 18000, а в январе 2018 года он преодолел уровень 26000. Индекс S&P 500 вырос почти на 25%, индекс NASDAQ — почти на 30%.

В рейтинг попал также журналист ABC News Брайан Росс, который своим репортажем сумел на короткое время обрушить рынки. Росс заявил о намерении экс-советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна дать показания против президента: якобы тот в ходе предвыборной кампании приказывал ему «наладить связь с русскими». В материале Росса говорилось, что эти показания могут стать достаточным основанием для объявления импичмента Трампу. Позже телеканал дезавуировал эту информацию, однако рынки успели нервно отреагировать на него: индексы резко упали. Росс был отстранен от работы.

Еще один «победитель» — телеканал CNN, в репортаже которого говорилось, что Трамп и его сын Дональд Трамп-младший еще до публикации получили от сайта WikiLeaks доступ к документам Национального комитета Демократической партии, которые были украдены хакерами.

В рейтинге есть и материал Time о том, что Трамп якобы удалил из овального кабинета в Белом доме бюст борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга. В числе авторов фейковых новостей оказался и репортер The Washington Post Дейв Уигел, который опубликовал фотографию наполовину пустого стадиона, где должен был выступать перед сторонниками Трамп, с ироничной подписью «Полон под завязку». На самом деле фото было снято задолго до начала мероприятия. Позже Уигел удалил свой твит и извинился.

В топ попали четыре репортажа CNN, два материала The New York Times и по одному — от ABC, The Washington Post, The Time и The Newsweek.

Завершила список победителей обобщающая запись о «сговоре с Россией». Трамп назвал этот сюжет «величайшей фальшивкой, которую когда-либо подсовывали американскому народу».

В то же время президент отметил, что пресса 90% своего времени уделяла негативным или фейковым новостям и игнорировала явные успехи новой республиканской администрации. Трамп называет создание 2 млн рабочих мест и самый низкий уровень безработицы среди испаноязычных и черных американцев, налоговую реформу, отмену большого количества регулирующих актов и другие свои достижения.

Трамп стал первым республиканским президентом, который вступил в открытое противостояние со СМИ, 80% которых поддерживают его политических оппонентов — демократов. После поражения Хиллари Клинтон, которая в ходе кампании потратила на прессу в два раза больше средств, чем Трамп, ведущие издания Америки демократической ориентации начали в ежедневном режиме публиковать различные утечки, сливы и другие материалы, основанные на словах анонимных источников и направленные против президента США и его команды. Одним из самых шумных сюжетов стал «рашагейт» — обвинения в связи команды Трампа с Кремлем в ходе борьбы за пост президента. Ни одного доказательства этой связи СМИ до сих пор предъявить не смогли.

