Дума запретила продавать сигареты и вейпы на остановках

Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума приняла закон о запрете продавать табак и вейпы на остановках общественного транспорта. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Закон устанавливает запрет на розничную торговлю табачной или никотинсодержащей продукцией, в том числе вейпами, кальянами, на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения.

Володин подчеркнул, что остановки общественного транспорта — это места большого скопления людей, а продажа там вейпов и сигарет приводит к повышению их доступности для граждан, в первую очередь для молодежи.

Законопроект был внесен в парламент думой Хабаровского края в мае. В нем указано, что инициатива направлена на снижение доступности табачных и никотинсодержащих изделий, а также на уменьшение риска пассивного курения в местах массового скопления людей.

Документ должен вступить в силу 1 марта 2026 года. Однако для этого его должны сначала одобрить Совет Федерации, а затем — подписать президент.

