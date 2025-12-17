Вейпы и воздушных змеев нельзя будет пронести на прямую линию с Путиным

Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Вейпы, баннеры, флаги, лазерные указки и воздушных змеев нельзя будет пронести на «Итоги года с Владимиром Путиным»: совмещенную большую пресс-конференцию и прямую линию президента России. Об этом говорится в материалах для СМИ, которые раздали перед прямой линией.

Также взять с собой на мероприятие нельзя будет шары, фонарики, гироскутеры, велосипеды и электросамокаты. Пройти нельзя будет и с животными.

Под запрет попали запрещенные предметы: оружие, взрывчатка, пиротехника, наркотики, алкоголь и так далее. Кроме того, на «Итоги года» не пустят, например, в одежде с оскорбительными или дискриминационными надписями.

Похожие требования действовали во время прямой линии в 2024 году. Пронести на мероприятие, например, нельзя было алкоголь, пиротехнику, оружие, электронные сигареты, любые оскорбительные материалы и дроны.

«Итоги года» пройдут 19 декабря. Совмещенное мероприятие стартует в 12:00 мск. Прием вопросов будет продолжаться вплоть до конца программы. Ранее РБК писал, что на прямую линию поступило более миллиона обращений.