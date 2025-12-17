 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Вейпы и воздушных змеев нельзя будет пронести на прямую линию с Путиным

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Вейпы, баннеры, флаги, лазерные указки и воздушных змеев нельзя будет пронести на «Итоги года с Владимиром Путиным»: совмещенную большую пресс-конференцию и прямую линию президента России. Об этом говорится в материалах для СМИ, которые раздали перед прямой линией.

Также взять с собой на мероприятие нельзя будет шары, фонарики, гироскутеры, велосипеды и электросамокаты. Пройти нельзя будет и с животными.

Под запрет попали запрещенные предметы: оружие, взрывчатка, пиротехника, наркотики, алкоголь и так далее. Кроме того, на «Итоги года» не пустят, например, в одежде с оскорбительными или дискриминационными надписями.

На прямую линию Путина запретили приносить большие флаги, плакаты и дроны
Политика
Владимир Путин

Похожие требования действовали во время прямой линии в 2024 году. Пронести на мероприятие, например, нельзя было алкоголь, пиротехнику, оружие, электронные сигареты, любые оскорбительные материалы и дроны.

«Итоги года» пройдут 19 декабря. Совмещенное мероприятие стартует в 12:00 мск. Прием вопросов будет продолжаться вплоть до конца программы. Ранее РБК писал, что на прямую линию поступило более миллиона обращений.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Прямая линия с Владимиром Путиным
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Песков пошутил про «коалицию желающих» и прямую линию Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 12:07 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 12:07
В Норвегии подготовились к возможному подрыву мостов на случай атаки Политика, 12:09
Тренер Вашингтона рассказал о возможном недовольстве Овечкина Спорт, 12:08
Изменения в аккредитации IT-компаний: как адаптироваться к новым запретамПодписка на РБК, 12:08
Bloomberg сообщил о подготовке США новых санкций против России Политика, 12:06
Торговля без выходных: как зарабатывать на срочном рынке #всенабиржу!, 12:04
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ростовской области Политика, 12:02
Пессимисты погубят бизнес: 9 способов сделать сотрудников счастливее Образование, 12:01
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Зачем бизнесу работать по государственному оборонному заказу Компании, 12:00
Венесуэла осудила заявление Трампа о краже активов Политика, 12:00
ВЦИОМ выяснил, как болельщики относятся к лимиту на легионеров в РПЛ Спорт, 11:57
Китайский посол оценил степень готовности нового газопровода из России Экономика, 11:56
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Лукашенко посоветовал Украине не будить «спящего медведя» Политика, 11:50
В Подмосковье опровергли сообщения об эпидемии гонконгского гриппа Общество, 11:47