Силовики провели обыски по делу о хищениях при строительстве дорог в Челябинске

В Челябинске прошли обыски по делу о растрате при строительстве дорог

На этот раз силовики задержали еще троих челябинских чиновников. Обыски связаны с делом о растрате, фигурантом которого стал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Нечаев. Его задержали в феврале

Фото: Источник фото - очевидец

Сотрудники ФСБ провели обыски в рамках дела о растрате, в которой обвиняют министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, сообщил источник РБК. В управлении ФСБ по Челябинской области подтвердили РБК, что проводятся следственные действия.

По информации источника РБК, обыски прошли на работе и дома у замначальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления миндортранса Эмиля Фаткулина, у экс-заместителя начальника управления, руководителя отдела по развитию и организации дорожной деятельности Дмитрия Чупахина, а также у бывшего главного специалиста службы планирования закупок управления дорожного хозяйства миндора Яны Богдановой. По словам собеседника, все трое задержаны. Об этом также сообщил источник 74.ru.

Главу миндортранса силовики задержали в феврале. Кроме него были задержаны еще несколько челябинских чиновников, включая предшественника Нечаева на посту министра Дмитрия Микулика, замначальника правового управления областного миндортранса Сергея Куликова, экс-главу АО «Южуралмост» Сергея Вильшенко, а также руководители ЗАО «Южуралавтобан» Александр Зырянов и Константин Зарипов.

Нечаеву вменяют ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные группой либо в особо крупном размере; до десяти лет лишения свободы). Дело связано с хищением средств при реализации госконтрактов с участием АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» в 2015–2019 годах. Местный портал 74.ru писал, что речь идет о почти 3 млрд руб.

Нечаев занимал должность министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с 8 ноября 2019 года. До этого работал начальником управления дорожного хозяйства министерства дорожного строительства региона. На момент возбуждения уголовного дела был указан на официальном сайте миндортранса Челябинской области как глава ведомства. Сейчас его имя в перечне руководства отсутствует.