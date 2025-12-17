 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Шмыгаль рассказал об обещании 15 стран помочь Украине в 2026 году

Сюжет
Военная операция на Украине
Премьер Украины заявил, что по итогам 2025 года союзники Киева направят почти $5 млрд на украинское оборонное производство, столько же — на закупку американского вооружения
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Omar Havana / Getty Images)

В следующем году обязательства по оборонной поддержке Украины взяли на себя 15 стран, сообщил глава Минобороны Денис Шмыгаль в Telegram после заседания союзников Киева в формате «Рамштайн».

Германия выделит €11,5 млрд на системы ПВО, дроны и артиллерийские боеприпасы, Великобритания — £600 млн фунтов на усиление ПВО, Канада — 30 млн канадских долларов на производство дронов, а также поставит ракеты AIM-9.

Нидерланды пообещали направить €700 млн на беспилотники, Дания предоставит Украине пакет помощи на сумму €250 млн. Норвегия в следующем году выделит на поддержку Киева $7 млрд, сообщил Шмыгаль, рассказав также об обязательствах Черногории, Дании, стран Балтии, Люксембурга, Польши, Португалии и Новой Зеландии.

«Коалиция желающих» подготовила план развертывания войск на Украине
Политика
Кир Стармер

В рамках чешской инициативы по покупке снарядов для Украины в 2026 году профинансированы поставки 760 тыс. боеприпасов, добавил премьер.

По словам Шмыгаля, по итогам 2025 года партнеры направят почти $5 млрд на украинское оборонное производство, еще столько же — на закупку американского вооружения для Украины.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что в этом году Евросоюз потратил на военную помощь Киеву рекордные €27 млрд.

Россия выступает против военной помощи Украине, заявляя, что это затягивает конфликт. Кремль подчеркивал, что ни одно вооружение, которое в перспективе может получить ВСУ, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий.



Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Денис Шмыгаль Украина военная помощь поставки оружия

