 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Экс-глава Reform UK в Уэльсе получил 10,5 лет за «пророссийские» взятки

Экс-лидер партии Reform UK в Уэльсе признал себя виновным в получении взяток и был приговорен более чем к 10 годам заключения за оплаченные «пророссийские заявления» в Европейском парламенте
Натан Гилл
Натан Гилл (Фото: Carl Court / Getty Images)

Бывший лидер апртии Reform UK в Уэльсе Натан Гилл приговорен к десяти с половиной годам заключения за «пророссийские заявления» в Европейском парламенте в обмен на деньги, пишет Sky News.

52-летний Гилл «злоупотребил своим значительным авторитетом и доверием» и был «мотивирован финансовой и политической выгодой», постановила судья. Мужчина признал себя виновным по восьми пунктам обвинения во взяточничестве в период с 6 декабря 2018 года по 18 июля 2019 года, когда он был депутатом Европарламента.

Речь идет о «пророссийских заявлениях» об Украине, когда Гилл также был членом Партии независимости Великобритании (UKIP), а затем Партии Brexit. Судья подчеркнула, что действия Гилла подорвали угрожали национальной безопасности Великобритании. 

Reform UK существует с 2018 года. Сначала она была известна как Brexit Party, которая ратовала за выход Великобритании из Евросоюза без соглашения, в Reform UK партию переименовали в 2021 году. Ее основал Найджел Фарадж, который с 1999 по 2020 год был депутатом Европарламента, а с 2006 по 2016 год с перерывами — лидером правоконсервативной евроскептической Партии независимости Соединенного Королевства (United Kingdom Independence Party — UKIP).

В своей программе Reform UK делает акцент на борьбу с нелегальной миграцией — она обещает проводить политику «нулевой терпимости к тем, кто въезжает в Британию незаконно».

Politico узнало о перепалке лидера Reform UK и конгрессмена из-за Трампа
Политика
Найджел Фарадж

Сторона обвинения считает, что Гилл получил за свою деятельность минимум £40 тыс. ($52,4 тыс.). Их ему выплатил некий украинский политик, который якобы также пытался познакомить других членов Европарламента с теми, кто мог бы дать им взятки.

Гилл связан с украинским политиком и бывшим чиновником Олегом Волошиным, утверждает Sky News. Контртеррористическое командование (CTC) Британии также считает, что некоторые лица в этом деле были напрямую связаны с российским президентом Владимиром Путиным.

Reform UK осудила действия Гилла, назвав их «изменническими и непростительными», а министр безопасности Дэн Джарвис отметил, что они стали предательством страны. Приговор вызвал вопросы к бывшему союзнику Гилла Найджелу Фараджу.

CTC задержало Гилла в аэропорту Манчестера 13 сентября 2021 года. Он собирался сесть на рейс в Россию, чтобы стать наблюдателем на выборах. При обыске в его доме в Уэльсе были найдены тысячи евро и долларов. «Жадность была его главным мотивом», — сказал глава командования по борьбе с терроризмом лондонской полиции Доминик Мерфи.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Reform UK взятки Европарламент евроскептики приговор
Материалы по теме
Politico узнало о перепалке лидера Reform UK и конгрессмена из-за Трампа
Политика
Reform UK запретила флаги Украины на зданиях советов в Великобритании
Политика
Правая партия Reform UK победила на местных выборах в Великобритании
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 19:44 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 19:44
Что такое технологический сбор и зачем он нужен России База знаний, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Экс-глава Reform UK в Уэльсе получил 10,5 лет за «пророссийские» взятки Политика, 19:52
Царукян боднул соперника в голову на битве взглядов перед турниром UFC Спорт, 19:51
Саркози решил написать книгу о своем 20-дневном заключении в тюрьме Политика, 19:50
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Зеленский заявил, что план США нужно доработать Политика, 19:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Урожай под защитой: как в России развивается производство агрохимии Национальные проекты, 19:34
Степашин сказал 21-летнему форварду «Динамо» не уходить в «Спартак» Спорт, 19:32
Трамп ответил на вопрос, лишится ли Украина Донбасса Политика, 19:32
Степашин дал игрокам «Динамо» слово, что оставит Гусева в случае побед Спорт, 19:28
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Чемпионке Украины дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже Общество, 19:21
ВС признал законным наказание за вождение после употребления катинонов Общество, 19:08