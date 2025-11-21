Экс-лидер партии Reform UK в Уэльсе признал себя виновным в получении взяток и был приговорен более чем к 10 годам заключения за оплаченные «пророссийские заявления» в Европейском парламенте

Натан Гилл (Фото: Carl Court / Getty Images)

Бывший лидер апртии Reform UK в Уэльсе Натан Гилл приговорен к десяти с половиной годам заключения за «пророссийские заявления» в Европейском парламенте в обмен на деньги, пишет Sky News.

52-летний Гилл «злоупотребил своим значительным авторитетом и доверием» и был «мотивирован финансовой и политической выгодой», постановила судья. Мужчина признал себя виновным по восьми пунктам обвинения во взяточничестве в период с 6 декабря 2018 года по 18 июля 2019 года, когда он был депутатом Европарламента.

Речь идет о «пророссийских заявлениях» об Украине, когда Гилл также был членом Партии независимости Великобритании (UKIP), а затем Партии Brexit. Судья подчеркнула, что действия Гилла подорвали угрожали национальной безопасности Великобритании.

Reform UK существует с 2018 года. Сначала она была известна как Brexit Party, которая ратовала за выход Великобритании из Евросоюза без соглашения, в Reform UK партию переименовали в 2021 году. Ее основал Найджел Фарадж, который с 1999 по 2020 год был депутатом Европарламента, а с 2006 по 2016 год с перерывами — лидером правоконсервативной евроскептической Партии независимости Соединенного Королевства (United Kingdom Independence Party — UKIP). В своей программе Reform UK делает акцент на борьбу с нелегальной миграцией — она обещает проводить политику «нулевой терпимости к тем, кто въезжает в Британию незаконно».

Сторона обвинения считает, что Гилл получил за свою деятельность минимум £40 тыс. ($52,4 тыс.). Их ему выплатил некий украинский политик, который якобы также пытался познакомить других членов Европарламента с теми, кто мог бы дать им взятки.

Гилл связан с украинским политиком и бывшим чиновником Олегом Волошиным, утверждает Sky News. Контртеррористическое командование (CTC) Британии также считает, что некоторые лица в этом деле были напрямую связаны с российским президентом Владимиром Путиным.

Reform UK осудила действия Гилла, назвав их «изменническими и непростительными», а министр безопасности Дэн Джарвис отметил, что они стали предательством страны. Приговор вызвал вопросы к бывшему союзнику Гилла Найджелу Фараджу.

CTC задержало Гилла в аэропорту Манчестера 13 сентября 2021 года. Он собирался сесть на рейс в Россию, чтобы стать наблюдателем на выборах. При обыске в его доме в Уэльсе были найдены тысячи евро и долларов. «Жадность была его главным мотивом», — сказал глава командования по борьбе с терроризмом лондонской полиции Доминик Мерфи.