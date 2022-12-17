Власти попросили британцев понизить температуру в бойлерах для экономии

Власти начали общественную кампанию по экономии газа и электроэнергии на фоне роста цен на электричество из-за холодов

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Правительство премьер-министра Великобритании Риши Сунака начало общественную кампанию по экономии газа и электроэнергии. Жителей просят понизить температуру в бойлерах и избегать потерю тепла через окна и двери, сообщает Bloomberg.

В стране счета за электроэнергию для многих потребителей выросли более чем вдвое за последний год на фоне исторического энергетического кризиса, положение усугубило сокращение поставок российского газа в Европу. В начале этой недели цены на электричество в Европе подскочили из-за резкого похолодания и слабого ветра, отмечает Bloomberg.

В начале октября оператор британской энергосистемы National Grid предупредил, что страна может столкнуться с принудительным отключением электроэнергии этой зимой. В начале ноября оператор предложил схему поощрения владельцев домов с умными счетчиками за сокращение потребления электроэнергии в часы пик. Она будет действовать до марта 2023 года. Эта схема оказалась рабочей и показала, что потребители готовы изменить свое поведение для экономии электроэнергии, отметили в середине декабря в компании. Благодаря ей удалось сэкономить более чем 780 МВт⋅ч, что эквивалентно 2,8 млн фунтов стерлингов ($3,5 млн).

Меры по сокращению потребления электроэнергии принимают и в других странах. Во Франции правительство собирается сократить спрос на электричество на 10% в течение двух лет, а Германия запретила подсветку уличных памятников ночью и ограничила температуру в офисах.