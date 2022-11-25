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В Великобритании заявили о дефиците куриных яиц в супермаркетах

Bloomberg: Великобритания испытывает дефицит куриных яиц в супермаркетах
К сложившейся ситуации привела вспышка птичьего гриппа в Европе и США, а также резкий рост цен на зерно, удобрения и энергоносители, пишет агентство
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Великобритании в некоторых супермаркетах с полок пропали куриные яйца, пишет агентство Bloomberg.

«То, что сейчас наблюдается на рынке яиц, с таким же успехом может быть применено к рынку фруктов, или зерна, или мяса. Не требуется много усилий, чтобы подтолкнуть определенный сектор к краю пропасти. И я думаю, что это то, что мы видим», — сказал почетный профессор продовольственной политики Лондонского городского университета Тим Лэнг.

Отмечается, что к такой ситуации привела вспышка птичьего гриппа в Европе и США, а также резкий рост цен на зерно, удобрения и энергоносители — ключевые сельскохозяйственные ресурсы.

Еще одной сложностью стала невозможность оперативно нарастить объемы поставок из-за специфики производства. «У нас живые животные, создающие натуральный продукт. Курица несет то, что несет курица», — заявил заместитель председателя совета по птицеводству Национального союза фермеров Филл Кроули.

Материал дополняется

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Великобритания яйца супермаркет дефицит
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