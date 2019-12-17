Отец Зеленского предсказал сыну проблемы с Коломойским

По мнению отца президента Украины, проблемы могут начаться из-за нерешенного вопроса о возвращении Коломойскому Приватбанка

Игорь Коломойский (Фото: Константин Сазончик / ТАСС)

Отец президента Украины Александр Зеленский в интервью изданию «Страна.ua» предположил, что у его сына вскоре возникнут проблемы с Игорем Коломойским. По его мнению, это произойдет в том случае, если не будет решен вопрос о возвращении Коломойскому Приватбанка.

«Бедная страна, куда Коломойскому еще бабки отдавать? Вова не зависит от Коломойского. Это разговоры, грязи, сплетни. Скажите мне, ну какой канал не принадлежит олигархам? Все! Так в чем же дело? Почему Вова связан с «плохим» олигархом, а все остальные хорошие?» — заявил Александр Зеленский.

Он также предположил, что в случае конфликта с Коломойским от Зеленского отвернется канал «1+1». «Канал же его (Коломойского. — РБК). Он дает ему площадку, а потом скажет: «Не пускайте его».

Отвечая на вопрос о падении рейтинга Зеленского в последнее время, отец главы государства заявил, что разочарование в президенте есть «у тупых». «Какие люди разочарованы? Биомасса эта?» — задался вопросом он, отмечая, что умные люди понимают, что «страну уже довели до бешенства».