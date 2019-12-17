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Политика ,  
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Отец Зеленского предсказал сыну проблемы с Коломойским
По мнению отца президента Украины, проблемы могут начаться из-за нерешенного вопроса о возвращении Коломойскому Приватбанка
Игорь Коломойский (Фото: Константин Сазончик / ТАСС)

Отец президента Украины Александр Зеленский в интервью изданию «Страна.ua» предположил, что у его сына вскоре возникнут проблемы с Игорем Коломойским. По его мнению, это произойдет в том случае, если не будет решен вопрос о возвращении Коломойскому Приватбанка.

«Бедная страна, куда Коломойскому еще бабки отдавать? Вова не зависит от Коломойского. Это разговоры, грязи, сплетни. Скажите мне, ну какой канал не принадлежит олигархам? Все! Так в чем же дело? Почему Вова связан с «плохим» олигархом, а все остальные хорошие?» — заявил Александр Зеленский.

Он также предположил, что в случае конфликта с Коломойским от Зеленского отвернется канал «1+1». «Канал же его (Коломойского. — РБК). Он дает ему площадку, а потом скажет: «Не пускайте его».

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Отвечая на вопрос о падении рейтинга Зеленского в последнее время, отец главы государства заявил, что разочарование в президенте есть «у тупых». «Какие люди разочарованы? Биомасса эта?» — задался вопросом он, отмечая, что умные люди понимают, что «страну уже довели до бешенства».

Александр Зеленский — заведующий кафедрой в филиале Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

Приватбанк, ранее принадлежавший Коломойскому (его доля — 41,6%) и Геннадию Боголюбову (33,2%), был национализирован в декабре 2016 года за символическую сумму в одну гривну. После национализации власти Украины назвали Приватбанк «финансовой пирамидой», в отношении его бывших владельцев позднее был подан иск по подозрению в незаконном выводе почти $2 млрд. С учетом издержек и процентов Приватбанк собирается взыскать с экс-руководителей около $3 млрд.

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В апреле 2019 года суд в Киеве постановил, что национализация Приватбанка прошла с нарушениями законодательства. Впоследствии суд принял второе решение в пользу Коломойского, удовлетворив иск подконтрольной ему кипрской компании по процедуре национализации Приватбанка.

Уже после избрания Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка, пообещав защищать государство и граждан. «Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне», — добавил он.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Игорь Коломойский
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