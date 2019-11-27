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Нацбанк Украины пожаловался на давление Коломойского с целью посеять хаос
Целью развязанной Коломойским кампании НБУ назвал дискредитацию регулятора и смену его руководства, а также уход от ответственности за вывод $5,5 млрд из ПриватБанка и необходимости их возвращать
Игорь Коломойский (Фото: Константин Сазончик / ТАСС)

Публикация в украинских СМИ клеветнических материалов о действиях Нацбанка Украины (НБУ), проходящие под стенами регулятора митинги и попытки «титушек» ворваться в его здание являются частью единой кампании, заказчиком которой является бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский. С таким заявлением выступил 27 ноября центробанк Украины.

Целью кампании НБУ назвал создание «управляемого информационного хаоса», следствием чего должны стать дискредитация регулятора и проводимых им реформ по очистке банковского сектора, смена руководства Нацбанка, а также уход от ответственности за вывод $5,5 млрд из ПриватБанка перед его национализацией и необходимости их возвращать.

«Давление на центральный банк недопустимо в правовом и цивилизованном государстве. Мы продолжаем обеспечивать ценовую и финансовую стабильность: регулируем банки, обеспечиваем бесперебойность платежей, наращиваем международные резервы Украины и т.д. Однако, поскольку атаки могут угрожать налаженной работе регулятора и безопасности наших сотрудников, НБУ уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий», — говорится в заявлении Нацбанка.

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По данным НБУ, причастность Коломойского подтверждают выход на проплаченные митинги работников подконтрольных ему предприятий, участие в информационной кампании принадлежащих ему СМИ, а также депутата Верховной рады Александра Дубинского. Последнего НБУ в своем заявлении называет «рупором олигарха».

В августе Коломойский в одном из интервью заявил, что «бывший руководитель НБУ Валерия Гонтарева, продолжающая контролировать центробанк из Лондона, совместно с экс-президентом Украины Петром Порошенко готовит в стране «контрреволюцию».

«Нацбанк по указанию Петра Алексеевича и Гонтаревой сейчас рубит курс доллара, искусственно укрепляет гривну. Притом что сальдо внешней торговли отрицательное. Они закладывают под сентябрь—октябрь бомбу замедленного действия. Когда курс прыгнет до 30, то это будет виновато новое правительство... Гонтарева руководит этим из Лондона. Это делается для того, чтобы эффект взрыва был максимальным», — заявил тогда Коломойский.

В день публикации интервью Гонтарева, ранее заявлявшая об угрозах со стороны Коломойского, сообщила, что на нее в Англии был совершен наезд автомобиля.

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«Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина, и я теперь в госпитале», — заявила Гонтарева изданию «Украинские новости», сообщив, что получила серьезные травмы.

ПриватБанк, ранее принадлежавший Коломойскому (его доля — 41,6%) и Геннадию Боголюбову (33,2%), был национализирован в декабре 2016 года за символическую сумму в одну гривну. После национализации власти Украины назвали ПриватБанк «финансовой пирамидой», в отношении его бывших владельцев позднее был подан иск по подозрению в незаконном выводе почти $2 млрд. С учетом издержек и процентов ПриватБанк собирается взыскать с экс-руководителей около $3 млрд.

В апреле 2019 года суд в Киеве постановил, что национализация ПриватБанка прошла с нарушениями законодательства. Впоследствии суд принял второе решение в пользу Коломойского, удовлетворив иск подконтрольной ему кипрской компании по процедуре национализации ПриватБанка.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Нацбанк Украины, Игорь Коломойский, Украина, ПриватБанк
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