Нацбанк Украины пожаловался на давление Коломойского с целью посеять хаос

Целью развязанной Коломойским кампании НБУ назвал дискредитацию регулятора и смену его руководства, а также уход от ответственности за вывод $5,5 млрд из ПриватБанка и необходимости их возвращать

Игорь Коломойский (Фото: Константин Сазончик / ТАСС)

Публикация в украинских СМИ клеветнических материалов о действиях Нацбанка Украины (НБУ), проходящие под стенами регулятора митинги и попытки «титушек» ворваться в его здание являются частью единой кампании, заказчиком которой является бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский. С таким заявлением выступил 27 ноября центробанк Украины.

Целью кампании НБУ назвал создание «управляемого информационного хаоса», следствием чего должны стать дискредитация регулятора и проводимых им реформ по очистке банковского сектора, смена руководства Нацбанка, а также уход от ответственности за вывод $5,5 млрд из ПриватБанка перед его национализацией и необходимости их возвращать.

«Давление на центральный банк недопустимо в правовом и цивилизованном государстве. Мы продолжаем обеспечивать ценовую и финансовую стабильность: регулируем банки, обеспечиваем бесперебойность платежей, наращиваем международные резервы Украины и т.д. Однако, поскольку атаки могут угрожать налаженной работе регулятора и безопасности наших сотрудников, НБУ уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий», — говорится в заявлении Нацбанка.

По данным НБУ, причастность Коломойского подтверждают выход на проплаченные митинги работников подконтрольных ему предприятий, участие в информационной кампании принадлежащих ему СМИ, а также депутата Верховной рады Александра Дубинского. Последнего НБУ в своем заявлении называет «рупором олигарха».