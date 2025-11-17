 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Генконсул в Марселе заявил о снятии охраны с диппредставительства России

Военная операция на Украине
Генеральное консульство России в Марселе
Генеральное консульство России в Марселе (Фото: Rama / Wilipedia)

Власти французского Марселя сняли охрану с генерального консульства России, заявил «РИА Новости» генконсул Станислав Оранский.

Раньше, добавил дипломат, она осуществлялась лишь «путем просто объезда патрульной машины».

Генконсул также заявил, что Франция в настоящее время ведет политику выдавливания российских дипломатов. «Самая большая проблема сейчас с визами, с аккредитацией новых сотрудников», — сказал он.

Так, пояснил Оранский, он должен был завершить миссию еще летом, но дипломат, который должен был приехать ему на замену, все еще ожидает визу — уже восемь месяцев.

Генеральное консульство, в отличие от посольства, фокусируется на административных вопросах и защите интересов — например, занимается выдачей виз или помогает гражданам своей страны — при утере документов, в случае судебных разбирательств и пр. Как правило, внешнюю охрану генконсульства осуществляют местные правоохранительные органы.

Накануне МИД Франции пообещал усилить давление на Россию из-за ударов по Украине с 13 на 14 ноября. По данным Минобороны России, в ту ночь российские ВС нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

