Экс-главу Российского союза молодежи арестовали по делу о растрате

Павел Красноруцкий (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Тверской суд Москвы арестовал бывшего председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого, сообщает ТАСС. Ему вменяют растрату в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК; до десяти лет лишения свободы).

Согласно судебной картотеке, Тверской суд зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения 15 ноября. Заседание прошло в тот же день. Решение вступит в силу 19 ноября. Публикация постановления об аресте экс-главы Российского союза молодежи запрещена, указано в картотеке.

По информации ТАСС, Красноруцкого задержали несколько дней назад, в рамках уголовного дела о растрате был проведен ряд обысков, в том числе в Российском союзе молодежи. Источники агентства не исключили, что в деле могут появиться новые фигуранты.

Павлу Красноруцкому 46 лет. Пост председателя Российского союза молодежи он занял в 2012 году и возглавлял организацию 11 лет. До этого он работал в администрации города Люберцы, а также занимал руководящие должности в компаниях «Агропромэнерго» и «Фирма «АПЭ».

В июне 2023 года Красноруцкий заявил, что уходит в отставку. Перед этим телеграм-канал Baza сообщил, что он, будучи пьяным, «устроил дебош в самолете», летевшем из Ханты-Мансийска в Москву. Красноруцкий говорил, что конфликта не было.

Материал дополняется