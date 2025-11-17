 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Экс-главу Российского союза молодежи арестовали по делу о растрате

Экс-главу Российского союза молодежи Красноруцкого арестовали по делу о растрате
Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Тверской суд Москвы арестовал бывшего председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого, сообщает ТАСС. Ему вменяют растрату в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК; до десяти лет лишения свободы).

Согласно судебной картотеке, Тверской суд зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения 15 ноября. Заседание прошло в тот же день. Решение вступит в силу 19 ноября. Публикация постановления об аресте экс-главы Российского союза молодежи запрещена, указано в картотеке.

По информации ТАСС, Красноруцкого задержали несколько дней назад, в рамках уголовного дела о растрате был проведен ряд обысков, в том числе в Российском союзе молодежи. Источники агентства не исключили, что в деле могут появиться новые фигуранты.

Павлу Красноруцкому 46 лет. Пост председателя Российского союза молодежи он занял в 2012 году и возглавлял организацию 11 лет. До этого он работал в администрации города Люберцы, а также занимал руководящие должности в компаниях «Агропромэнерго» и «Фирма «АПЭ».

В июне 2023 года Красноруцкий заявил, что уходит в отставку. Перед этим телеграм-канал Baza сообщил, что он, будучи пьяным, «устроил дебош в самолете», летевшем из Ханты-Мансийска в Москву. Красноруцкий говорил, что конфликта не было.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Путин подписал закон о пожизненном за вовлечение подростков в диверсии Политика, 15:24
Экс-премьера Касьянова и экономиста Гуриева внесли в список террористов Политика, 15:23
Hyundai зарегистрировал в России несколько товарных знаков Авто, 15:22
Еврокомиссия пообещала Бельгии защиту при конфискации активов России Политика, 15:21
На курскую судью попросили возбудить уголовное дело о взяточничестве Политика, 15:19
ФСПП сообщила, как немец «смелым, но не удачным способом» вывозил слитки Общество, 15:17
Коломойский сравнил группу соратника Зеленского с итальянской мафией Политика, 15:16
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Путин освободил от уплаты НДС процентов по вкладам в драгметаллах Инвестиции, 15:12
В США отменили сокращения домашних рейсов из-за шатдауна Политика, 15:08
Путин дополнил перечень дней воинской славы датой штурма Кенигсберга Политика, 15:06
Эффект Долиной: риски на рынке недвижимости возросли Недвижимость, 15:06
Путин подписал закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений Инвестиции, 15:05
Путь к фуд-теху: как обеспечить продовольственную безопасность Отрасли, 15:03