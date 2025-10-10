 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Спецпредставителя Беглова отправили в СИЗО по делу о растрате

Спецпредставителя губернатора Петербурга Никитину отправили в СИЗО
Никитина проходит по делу о растрате вместе еще с четырьмя фигурантами, включая бывшего медиаменеджера Евгения Пригожина Малькевича и блогера Камнева, известного как Фима Психопат
Елена&nbsp;Никитина
Елена Никитина (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram)

Басманный районный суд Москвы арестовал главу петербургского Центра управления регионом, спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга Елену Никитину на два месяца по делу о растрате. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

По этому же делу проходят петербургский депутат, член Совета по правам человека и бывший глава сайта USA Really (дочерний проект ФАН, входивший в медиагруппу «Патриот» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина) Александр Малькевич, блогер Николай Камнев, известный как Фима Психопат, заместитель генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» по экономике и финансам Сергей Сыров, а также муж Никитиной, президент АНО «Фонд культуры семьи и детства» Сергей Кожокара.

Никитиной инкриминируют ч. 4 ст. 160 УК (растрата), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (отмывание денег).

Суд избрал бывшему медиаменеджеру Пригожина Малькевичу меру пресечения
Общество

Под стражу также заключены Камнев и Сыров. Кожокару отправили под домашний арест. Малькевичу суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он отрицает свою вину.

Дело связано с хищением более 30 млн руб. у Городского агентства по телевидению и радиовещанию, учредителя телеканала «Санкт-Петербург», в 2020–2021 годах. Им с января 2021 года по сентябрь 2023-го руководил Малькевич.

Агентство, по версии следствия, заключило договоры о медиасопровождении с частным фондом. Тот по фиктивным документам получил в качестве оплаты 37,2 млн руб., но свои обязательства не выполнил. Впоследствии эти средства были фиктивно переведены на счета подконтрольных организаций и предпринимателей и обналичены, считает СК.

Малькевич в сентябре 2024 года был избран депутатом петербургского заксобрания. Позднее вошел в Совет по правам человека при президенте России, до прошлого года находился в составе Общественной палаты. Ранее он был заместителем председателя комитета по печати и связям с общественностью Смольного, возглавлял телеканал «Санкт-Петербург» и сайт USA Really — дочерний проект Федерального агентства новостей (ФАН), входивший в медиагруппу «Патриот» покойного Евгения Пригожина, а после начала военной операции на Украине создал и руководил телеканалами «За! ТВ» и «Таврия» в Запорожской и Херсонской областях. С сентября 2023 года Малькевич был советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по работе в новых регионах.

Камнев, известный под псевдонимом Фима Психопат, — петербургский блогер, который стал широко известен в начале 2000-х. Камнев прославился как автор заказных постов, часто критикующих оппозицию. Позднее он работал руководителем издания «Город+», а также был связан с компаниями, получавшими контракты на продвижение государственных структур в соцсетях.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

