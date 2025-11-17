Суд приговорил экс-замгубернатора Ростовской области к 13 годам

Виталий Кушнарев (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 13 годам и штрафу 475 млн руб. бывшего замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, передает «РИА Новости». Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия (ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 222 УК).

Обвинение ранее запросило для бывшего замглавы Ростовской области 14 лет строгого режима со штрафом более 475 млн руб.

Вину в хранении оружия Кушнарев признал, в получении взятки — нет, пишет агентство.

Кушнарев занимал пост заместителя губернатора и министра транспорта Ростовской области с 11 июня по 9 декабря 2024 года, а с 2021 по 2024 год был депутатом Госдумы VIII созыва от партии «Единая Россия».

По версии следствия, в октябре прошлого года Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог региона, выполняемых в рамках госконтрактов.

По информации сервиса «РБК Компании», «Т-Транс» зарегистрирована 25 декабря 2020 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директор — Николай Селезнев.

