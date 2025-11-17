 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Суд приговорил экс-замгубернатора Ростовской области к 13 годам

Суд приговорил бывшего замгубернатора Ростовской области Кушнарева к 13 годам
Виталий Кушнарев
Виталий Кушнарев (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 13 годам и штрафу 475 млн руб. бывшего замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, передает «РИА Новости». Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия (ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 222 УК).

Обвинение ранее запросило для бывшего замглавы Ростовской области 14 лет строгого режима со штрафом более 475 млн руб.

Вину в хранении оружия Кушнарев признал, в получении взятки — нет, пишет агентство.

Кушнарев занимал пост заместителя губернатора и министра транспорта Ростовской области с 11 июня по 9 декабря 2024 года, а с 2021 по 2024 год был депутатом Госдумы VIII созыва от партии «Единая Россия».

Для экс-замгубернатора Ростовской области запросили 14 лет за взятку
Политика
Виталий Кушнарев

По версии следствия, в октябре прошлого года Кушнарев потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог региона, выполняемых в рамках госконтрактов.

По информации сервиса «РБК Компании», «Т-Транс» зарегистрирована 25 декабря 2020 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директор — Николай Селезнев.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Ростов-на-Дону Минтранс Виталий Кушнарев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Путин подписал закон о пожизненном за вовлечение подростков в диверсии Политика, 15:24
Экс-премьера Касьянова и экономиста Гуриева внесли в список террористов Политика, 15:23
Hyundai зарегистрировал в России несколько товарных знаков Авто, 15:22
Еврокомиссия пообещала Бельгии защиту при конфискации активов России Политика, 15:21
На курскую судью попросили возбудить уголовное дело о взяточничестве Политика, 15:19
ФСПП сообщила, как немец «смелым, но не удачным способом» вывозил слитки Общество, 15:17
Коломойский сравнил группу соратника Зеленского с итальянской мафией Политика, 15:16
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Путин освободил от уплаты НДС процентов по вкладам в драгметаллах Инвестиции, 15:12
В США отменили сокращения домашних рейсов из-за шатдауна Политика, 15:08
Путин дополнил перечень дней воинской славы датой штурма Кенигсберга Политика, 15:06
Эффект Долиной: риски на рынке недвижимости возросли Недвижимость, 15:06
Путин подписал закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений Инвестиции, 15:05
Путь к фуд-теху: как обеспечить продовольственную безопасность Отрасли, 15:03