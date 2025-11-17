Безос создал стартап в области искусственного интеллекта

Project Prometheus будет использовать ИИ для проектирования и производства в аэрокосмической, автомобильной и компьютерной индустрии. Безос впервые после ухода с поста главы Amazon возьмет на себя руководящую роль в компании

Джефф Безос (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Основатель Amazon миллиардер Джефф Безос (Forbes оценивает его состояние в $245,9 млрд) создал стартап в области разработки Project Prometheus, в котором займет должность содиректора, сообщает The New York Times.

Еще одним учредителем компании стал физик и химик Вик Баджадж, ранее сотрудничавший с сооснователем Google Сергеем Брином в рамках исследовательского проекта Google X (секретное подразделение Google, которое занималось разработкой таких идей, как умные контактные линзы, система доставки грузов при помощи дронов Wing и другие).

По словам источников газеты, Безос частично профинансировал проект, а всего компания привлекла $6,2 млрд финансирования. В Project Prometheus уже наняли около 100 сотрудников, включая специалистов в области ИИ из OpenAI, DeepMind и Meta (корпорация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена).

Project Prometheus планирует использовать искусственный интеллект для проектирования и производства в аэрокосмической, автомобильной и компьютерной индустрии. Когда именно она была запущена и где базируется, пока неизвестно.

NYT отмечает, что Безос впервые с 2021 года возьмет на себя руководящую роль в компании после ухода с поста гендиректора Amazon. Оставив эту должность, миллиардер начал активнее участвовать в основанной им аэрокосмической корпорации Blue Origin, которая конкурирует со SpaceX Илона Маска, и интересоваться ИИ.

В ноябре 2024 года Безос вложился в стартап Physical Intelligence, занимающийся разработкой базового программного обеспечения для роботов.

Основатель Amazon сравнивает ажиотаж вокруг искусственного интеллекта с «промышленным пузырем», который может привести к потере инвестиций, но в то же время принести пользу обществу. По мнению Безоса, «когда пыль осядет, можно увидеть, кто в выигрыше, общества выиграют от этих изобретений».