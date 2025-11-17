Безос создал стартап в области искусственного интеллекта
Основатель Amazon миллиардер Джефф Безос (Forbes оценивает его состояние в $245,9 млрд) создал стартап в области разработки Project Prometheus, в котором займет должность содиректора, сообщает The New York Times.
Еще одним учредителем компании стал физик и химик Вик Баджадж, ранее сотрудничавший с сооснователем Google Сергеем Брином в рамках исследовательского проекта Google X (секретное подразделение Google, которое занималось разработкой таких идей, как умные контактные линзы, система доставки грузов при помощи дронов Wing и другие).
По словам источников газеты, Безос частично профинансировал проект, а всего компания привлекла $6,2 млрд финансирования. В Project Prometheus уже наняли около 100 сотрудников, включая специалистов в области ИИ из OpenAI, DeepMind и Meta (корпорация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена).
Project Prometheus планирует использовать искусственный интеллект для проектирования и производства в аэрокосмической, автомобильной и компьютерной индустрии. Когда именно она была запущена и где базируется, пока неизвестно.
NYT отмечает, что Безос впервые с 2021 года возьмет на себя руководящую роль в компании после ухода с поста гендиректора Amazon. Оставив эту должность, миллиардер начал активнее участвовать в основанной им аэрокосмической корпорации Blue Origin, которая конкурирует со SpaceX Илона Маска, и интересоваться ИИ.
В ноябре 2024 года Безос вложился в стартап Physical Intelligence, занимающийся разработкой базового программного обеспечения для роботов.
Основатель Amazon сравнивает ажиотаж вокруг искусственного интеллекта с «промышленным пузырем», который может привести к потере инвестиций, но в то же время принести пользу обществу. По мнению Безоса, «когда пыль осядет, можно увидеть, кто в выигрыше, общества выиграют от этих изобретений».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина
Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России
Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России
Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах
Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico
Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России