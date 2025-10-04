Безос сравнил ИИ с «промышленным пузырем»

Пузыри «не так уж и плохи, они могут быть даже хороши», поскольку «когда пыль осядет, можно увидеть, кто в выигрыше, общества выиграют от этих изобретений», считает, однако, основатель Amazon

Джефф Безос (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Искусственный интеллект сейчас является своего рода «промышленным пузырем», но эта технология «реальна» и принесет обществу огромную пользу, считает основатель Amazon Джефф Безос, его словам приводитCNBC.

Генеральный директор Exor Джон Элканн спросил Безоса на Итальянской неделе технологий в Турине, есть ли признаки того, что нынешний рынок ИИ находится в «пузыре». «Это своего рода промышленный пузырь», — ответил основатель Amazon.

«Пузырь» возникает, когда цена акций оторвана от реальной стоимости, напомнил он. По его словам, «когда люди воодушевлены, как сегодня искусственным интеллектом», каждый эксперимент или идея получает финансирование.

«Хорошие идеи и плохие идеи. И среди всего этого ажиотажа инвесторам трудно отличить хорошие идеи от плохих. И это, вероятно, происходит и сегодня», — объяснил Безос. «Но это не значит, что происходящее нереально. ИИ реален, и он изменит каждую отрасль», — уверен он.

Безос упомянул «промышленный пузырь» биотехнологических и фармацевтических компаний в 1990-х годах, когда был разработан ряд жизненно важных препаратов, несмотря на то, что многие компании в итоге обанкротились. По его словам, «пузыри» «не так уж и плохи, они могут быть даже хороши», поскольку «когда пыль осядет, можно увидеть, кто в выигрыше, общества выиграют от этих изобретений». Преимущества ИИ для общества будут «колоссальными», убежден он.

В августе глава OpenAI (разработчик ChatGPT) Сэм Альтман ответил утвердительно на вопрос о пузыре на рынке ИИ, сообщал Bloomberg.

«Находимся ли мы в фазе, когда инвесторы в целом чрезмерно воодушевлены ИИ? На мой взгляд, да, — сказал он. — Стало ли ИИ самым важным событием за долгое время? Я тоже считаю, что да».

По мнению Альтмана, Кремниевая долина все еще находится на начальном этапе создания революционной технологии, которая, как и Интернет в свое время, приведет к появлению новых успешных компаний. В то же время, как и в случае с «пузырем доткомов», могут быть некоторые компании, у которых «три человека и идея». «Кто-нибудь там обожжется», — считает глава OpenAI.

«У нас, безусловно, большой потенциал для развития», — уверена финансовый директор OpenAI Сара Фрайар. Она отметила, что обычные люди еще не осознали истинный потенциал ИИ. «Реальность такова, что большинство людей не знают, как использовать его даже для самых простых задач», — добавила Фрайар.

Она сравнила ситуацию с финансированием центров обработки данных со строительством жилья. «Сейчас мы находимся на начальном этапе развития рынка жилья, но позволить себе купить дом могут только состоятельные люди», — пояснила Фрайар. «Для таких компаний, как наша, которые только начинают свою карьеру и строят свой бизнес, мы хотим со временем стать владельцами этого дома — владельцами всей этой инфраструктуры», — объяснила она. Традиционно OpenAI опиралась на других партнеров, включая Microsoft и Oracle, для финансирования создания дата-центров, сейчас компания думает над другими возможностями.