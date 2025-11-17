Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

Майк Помпео стал членом консультативного совета украинской оборонной компании Fire Point, которую связывают с фигурантом коррупционного скандала Тимуром Миндичем

Майк Помпео (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Бывший госсекретарь США Майк Помпео (апрель 2018 — январь 2021) вошел в консультативный совет украинской оборонной компании Fire Point, которая производит дальнобойные беспилотники и ракеты «Фламинго». Об этом сообщила AP главный технический директор Fire Point Ирина Терех.

«Это большая честь для нас. Мы решили, что, так как мы становимся крупной международной компанией, необходимо гарантировать соблюдение самых четких и лучших корпоративных стандартов», — сказала Терех. В совет директоров войдут еще три человека, кто именно, не уточняется.

Fire Point, которая получила известность после начала российско-украинского конфликта в 2022 году, расширяет производство крылатых ракет, сообщает AP. В этом году ее доход достиг $1 млрд. Компания также строит завод по производству ракетного топлива в Дании. The New York Times сообщала, что до начала боевых действий Fire Point, согласно регистрационным документам, была кастинговым агентством для кино- и телепроизводства.

Внимание к компании в последние дни привлек и масштабный коррупционный скандал вокруг украинского государственного предприятия «Энергоатом». Национальное антикоррупционное бюро Украины считает, что организатором схемы является бизнесмен и продюсер, один из совладельцев студии «Квартал 95» Тимур Миндич. Kyiv Independent сообщала в августе, что следователи изучают возможные связи Миндича с Fire Point. Также детективов интересовало, не завышала ли компания стоимость комплектующих или количество дронов в контрактах с Минобороны.

«В целом хорошо, что они работают над этим. Мы, как компания, полностью поддерживаем сам факт проведения этого расследования», — сказала Терех. Она добавила, что Fire Point поручила крупной международной фирме провести независимый аудит ценообразования и производства. Расследование, начатое антикоррупционными органами год назад, все еще продолжается.

Помпео возглавлял Госдепартамент США в 2018–2021 годах, до этого он был директором ЦРУ. Он посещал Украину после начала полномасштабных боев и встречался с президентом Владимиром Зеленским. В ноябре 2023 года Помпео вошел в совет директоров украинского оператора связи «Киевстар».