Последний автобус уехал из Выборга в Финляндию. Видео

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Из Выборга раз в сутки уходили два автобуса — в Хельсинки и Лаппеенранту. До 18 февраля рейсов не будет, сказали корреспонденту РБК в кассе автомобильного вокзала. Особого ажиотажа не наблюдалось. В отъезжающих автобусах даже оставались свободные места.

Движение автобусов перевозчики начали отменять с 16 ноября, когда Финляндия объявила о закрытии четырех погранпунктов на границе с Россией — «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»). Об отмене рейсов сообщили Lux Express, Ecolines и «Совавто».