На Западе в 2014 году говорили «о приходе нового демократического руководства» на Украине, Россия — что это «ничто иное как силовой переворот на Украине, нелегитимный», но ее объяснения «утыкались в стенку бетонную», сказал Песков

Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Украина — «несчастная страна», за которую платят США, как «в такси по счетчику», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве.

По его словам, исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, которая во время Евромайдана на Украине раздавала «печеньки», потом в интервью CNN призналась, что Вашингтон с 1991 года потратил $5 млрд на то, чтобы, «внимание, помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине».

До назначения заместителем госсекретаря Нуланд с сентября 2013 года по январь 2017-го занимала должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. В частности, она запомнилась тем, что во время протестов в Киеве зимой 2014 года приехала на Майдан и раздавала митингующим печенье и хлеб.

«Это несчастная страна, понимаете, за которую другая страна думает, какое у нее должно быть правительство, и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти», — считает Песков.

По его словам, на Западе в 2014 году говорили «о приходе нового демократического руководства на Украине, о демократическом процессе, говорили о зверствах силовиков Януковича, которые разгоняют несчастных мирных демонстрантов». Россия тогда рассказывала, что это «ничто иное как переворот, силовой переворот на Украине, нелегитимный, это нарушение всех устоев международного права», отметил он. Однако объяснения российской стороны «утыкались в стенку бетонную», указал Песков. «И когда мы кричали: опомнитесь, президент Порошенко отдал приказ своим танкам и пушкам стрелять по Донбассу, он использует армию против своего населения, против своих людей. И это не хотели слушать. Эту правду не хотели слушать. Ее не хотели слушать восемь лет», — подчеркнул представитель Кремля.

Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия не начинала «так называемую войну на Украине», а, напротив, пытается ее закончить. «Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году — государственный переворот, кровавый, антиконституционный. Где бы ни произошло — всегда мы тут же слышим все мировые средства [массовой информации], подчиненные прежде всего, конечно, англо-саксонскому миру: так нельзя, это невозможно, антидемократично. А здесь можно. Даже деньги назвали, объем денег, которые затратили на этот переворот. Все можно, — говорил, в частности, Путин на Заседание дискуссионного клуба «Валдай» в октябре.

Год назад президент заявил, что Запад «пускает в ход экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода перевороты», в том числе на Украине в 2014 году. «Поддержали же, даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот», — говорил он. По его словам, западные страны «охамели просто, не стесняются ничего».