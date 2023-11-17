Развожаев: над Севастополем сбили две воздушные цели

Над Севастополем сбили две воздушные цели

Над городом сбили две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Последний раз о сбитых над городом объектах власти сообщали в конце октября

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Силы ПВО сбили над Севастополем две воздушные цели, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительным данным в акватории над Северным молом сбито 2 воздушных цели», — написал он в своем телеграм-канале. По его словам, в городе работают системы ПВО.

Губернатор уточнил, что никаких повреждений инфраструктуры в городе не зафиксировано.

Незадолго до этого Развожаев объявил о воздушной тревоге в Севастополе.

Последний раз о перехвате воздушных целей над Севастополем власти сообщали в конце октября. Тогда над городом сбили две воздушные цели, заявлял Развожаев. «По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», — писал губернатор.