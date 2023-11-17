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Военная операция на Украине ,  
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Над Севастополем сбили две воздушные цели

Развожаев: над Севастополем сбили две воздушные цели
Сюжет
Военная операция на Украине
Над городом сбили две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Последний раз о сбитых над городом объектах власти сообщали в конце октября
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Силы ПВО сбили над Севастополем две воздушные цели, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительным данным в акватории над Северным молом сбито 2 воздушных цели», — написал он в своем телеграм-канале. По его словам, в городе работают системы ПВО.

Губернатор уточнил, что никаких повреждений инфраструктуры в городе не зафиксировано.

Развожаев объявил о воздушной тревоге в Севастополе
Политика
Фото:Елена Майорова / Global Look Press

Незадолго до этого Развожаев объявил о воздушной тревоге в Севастополе.

Последний раз о перехвате воздушных целей над Севастополем власти сообщали в конце октября. Тогда над городом сбили две воздушные цели, заявлял Развожаев. «По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», — писал губернатор.

В Севастополе обломки «воздушной цели» упали на территории школы
Политика
Михаил Развожаев

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Севастополь ПВО
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