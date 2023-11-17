ТАСС узнал о предложении главштаба ВМФ утилизировать АПЛ «Нерпа»

Главный штаб ВМФ предложил утилизировать атомную подводную лодку «Нерпа», которая в 2021-м досрочно вернулась в Россию из лизинга в ВМС Индии, сообщил ТАСС. По его данным, перед возвращением у субмарины были повреждены оба корпуса

Атомная подводная лодка класса «Щука-Б», аналогичная АПЛ «Нерпа» (Фото: Владимир Саяпин / ТАСС)

Главное командование российского Военно-морского флота предложило утилизировать аварийную атомную подводную лодку (АПЛ) «Нерпа» проекта 971У «Щука-Б» (Akula-1 в классификации НАТО), которая до этого находилась в лизинге в составе военно-морских сил Индии под названием «Чакра-2», сообщили ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

«Главкомат ВМФ по финансовым соображениям считает нецелесообразным ремонт и модернизацию «Нерпы», находящейся на одном из судостроительных заводов под Владивостоком, и предлагает ее утилизировать», — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что индийские специалисты отремонтировали оба корпуса субмарины, пострадавшие при взрыве баллона воздуха высокого давления в апреле 2020 года. Тогда пострадали также радиоэлектронное вооружение и гидроакустическое оборудование. По завершении ремонта АПЛ досрочно вернули из аренды в Россию. В начале лета 2021 года она в сопровождении кораблей Тихоокеанского флота совершила переход в надводном положении из Индии во Владивосток.

РБК направил запрос в Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ и в пресс-службу Главного командования Военно-Морского Флота.

АПЛ «Нерпа» вошла в боевой состав ВМФ России в 2009 году. В апреле 2012 ее передали в лизинг ВМС Индии сроком на 10 лет. Стоимость контракта составила около $2 млрд.

В июне 2021-го, когда субмарина возвращалась в Россию, индийский телеканал NDTV, ссылаясь на свои источники, сообщал, что причиной возвращения подлодки за десять месяцев до истечения срока аренды стали проблемы с техническим обслуживанием, в том числе с силовой установкой. По его данным, в составе ВМС Индии «Нерпа» широко использовалась для обучения экипажей подводных лодок, а также для отслеживания движения военных судов Китая, чье стремительное расширение флота беспокоит Дели.

В марте 2019 года The Times of India писала, что Индия заключила контракт о лизинге другой подводной лодки того же класса. Она должна поступить в Индию в 2025 году. Тогда источник издания сообщал, что новая подлодка должна будет заменить «Нерпу», контракт по которой закончится в 2022 году. Предполагалось, что российская и индийская стороны заключат для этого дополнительное соглашение.