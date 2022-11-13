Разведка США обвинила ОАЭ в попытках вмешаться в политику страны

Американская разведка выяснила, что власти ОАЭ пытались воспользоваться уязвимостями в политической системе США для влияния на решения правительства. Источники WP оценили ряд действий как шпионаж

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в течение долгого времени предпринимали попытки направить внешнюю политику США в выгодном для себя направлении, следует из отчета американского Национального совета по разведке. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на три источника, ознакомившихся с документом.

ОАЭ пытались использовать уязвимости в управлении США, в том числе зависимость от взносов в избирательную кампанию, подверженность влиянию лоббистским группам и слабое соблюдение законов о раскрытии информации, предназначенных для защиты от вмешательства со стороны других государств. Разведка США выяснила, что власти ОАЭ стремились оказать влияние такими способами на протяжении работы нескольких президентских администраций в США.

Отчет разведки передали высшим должностным лицам США, чтобы те могли руководствоваться им при принятии решений, связанных с политикой на Ближнем Востоке, пишет WP. Издание отмечает, что основное внимание в документе уделяется действиям дружественной страны, а не «враждебной», как Россия, Иран или Китай. Необычным также является изучение американской разведкой действий, связанных с официальными лицами США, указывает WP, тогда как ведомство специализируется на внешних угрозах.

Национальный совет по разведке (NIC) — главный аналитический центр разведывательного сообщества США. Он опирается на данные от 18 национальных спецслужб для выявления проблем нацбезопасности.

Специалисты в области национальной безопасности осведомлены о некоторых операциях влияния, которые упомянуты в отчете разведки. WP пишет, что такие действия были возможны из-за нежелания американских властей реформировать законы об иностранном влиянии и увеличивать финансирование Минюста. Другие действия ОАЭ больше напоминают шпионаж, отметили собеседники газеты.

При этом эмиратский посол в Вашингтоне Юсеф Аль-Отайба подчеркнул, что гордится «влиянием ОАЭ и хорошей репутацией в США». Дипломат выразил уверенность, что такое положение было «заслужено и заработано трудом». «Это результат десятилетий тесного сотрудничества ОАЭ и США и эффективной дипломатии», — считает посол.

Собеседник WP среди конгрессменов США, ознакомившийся с отчетом разведки, назвал документ примером искажения демократии из-за иностранного финансирования. Он указал на необходимость очертить «очень четкую красную линию» против влияния ОАЭ на политику страны, усомнившись, что Вашингтон когда-либо поднимал этот вопрос на высоком уровне.