Разведка США обвинила ОАЭ в попытках вмешаться в политику страны

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Как быстро продать авто с пробегом РБК и Авто.ру, 10:48
Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в игре с «Монреалем» Спорт, 10:46
Реклама в Google и Apple недоступна. Как теперь продвигать приложения Pro, 10:44
Лавров увидел «абсолютно неприемлемый язык» в оценках США по Украине Политика, 10:42
ЕС раскрыл данные о поездках россиян в Европу после начала мобилизации Общество, 10:41
В Совфеде пообещали поддержать инициативы Путина по лишению гражданства Политика, 10:34
Разведка США обвинила ОАЭ в попытках вмешаться в политику страны Политика, 10:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Байден присутствовал на выступлении Лаврова на саммите в Камбодже Политика, 10:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:25
UFC объявил о бое Махачева и Волкановски Спорт, 10:22
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 10:01
Ошибка слежения: что это и для чего нужна инвестору Инвестиции, 10:00
Аудит для саудита: как бизнес с русскими корнями идет в Саудовскую Аравию Pro, 10:00
Около 100 тыс. россиян остались в Грузии после объявления мобилизации Общество, 09:59
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Разведка США обвинила ОАЭ в попытках вмешаться в политику страны

WP узнала о попытках ОАЭ манипулировать политикой США
Американская разведка выяснила, что власти ОАЭ пытались воспользоваться уязвимостями в политической системе США для влияния на решения правительства. Источники WP оценили ряд действий как шпионаж
Фото: Satish Kumar Subramani / Reuters
Фото: Satish Kumar Subramani / Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в течение долгого времени предпринимали попытки направить внешнюю политику США в выгодном для себя направлении, следует из отчета американского Национального совета по разведке. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на три источника, ознакомившихся с документом.

ОАЭ пытались использовать уязвимости в управлении США, в том числе зависимость от взносов в избирательную кампанию, подверженность влиянию лоббистским группам и слабое соблюдение законов о раскрытии информации, предназначенных для защиты от вмешательства со стороны других государств. Разведка США выяснила, что власти ОАЭ стремились оказать влияние такими способами на протяжении работы нескольких президентских администраций в США.

Отчет разведки передали высшим должностным лицам США, чтобы те могли руководствоваться им при принятии решений, связанных с политикой на Ближнем Востоке, пишет WP. Издание отмечает, что основное внимание в документе уделяется действиям дружественной страны, а не «враждебной», как Россия, Иран или Китай. Необычным также является изучение американской разведкой действий, связанных с официальными лицами США, указывает WP, тогда как ведомство специализируется на внешних угрозах.

Национальный совет по разведке (NIC) — главный аналитический центр разведывательного сообщества США. Он опирается на данные от 18 национальных спецслужб для выявления проблем нацбезопасности.

Специалисты в области национальной безопасности осведомлены о некоторых операциях влияния, которые упомянуты в отчете разведки. WP пишет, что такие действия были возможны из-за нежелания американских властей реформировать законы об иностранном влиянии и увеличивать финансирование Минюста. Другие действия ОАЭ больше напоминают шпионаж, отметили собеседники газеты.

При этом эмиратский посол в Вашингтоне Юсеф Аль-Отайба подчеркнул, что гордится «влиянием ОАЭ и хорошей репутацией в США». Дипломат выразил уверенность, что такое положение было «заслужено и заработано трудом». «Это результат десятилетий тесного сотрудничества ОАЭ и США и эффективной дипломатии», — считает посол.

Читайте на РБК Pro
Просто освежить резюме — недостаточно: с чего начать поиск новой работы
Все резюме лгут: как определить хорошего сотрудника на собеседовании
Выживет сильнейший или дружелюбный? Как опыт с лисами помог с ответом
Сила камбалы: как худеть прямо за компьютером без фитнеса и диет

Собеседник WP среди конгрессменов США, ознакомившийся с отчетом разведки, назвал документ примером искажения демократии из-за иностранного финансирования. Он указал на необходимость очертить «очень четкую красную линию» против влияния ОАЭ на политику страны, усомнившись, что Вашингтон когда-либо поднимал этот вопрос на высоком уровне.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ОАЭ США лоббирование Национальная разведка США
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
WSJ узнала о попытке ОАЭ убедить Эр-Рияд не сокращать добычу нефти
Политика
Лавров прибыл в ОАЭ с рабочим визитом
Политика
Президент ОАЭ обсудит с Путиным решения конфликта на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter