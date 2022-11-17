Кадыров ответил на объявление СБУ в розыск фразой «я сам приеду»

Кадыров: я сам приеду после объявления СБУ в розыск, но им «не хватит мужества» задержать

СБУ объявила Кадырова в розыск, в августа ему предъявили обвинения по трем статьям УК Украины. Кадыров пообещал приехать на назначенное место встречи и «наказать» сотрудников спецслужбы «за все преступления»

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Слежба безопасности Украины (СБУ) может разыскивать главу Чечни Рамзана Кадырова, поскольку он находится в столице республики, а назначить место встречи. Об этом Кадыров заявил в своем телеграм-канале.

«Господа СБУшники, назначьте точку, я сам приеду. Приду за вами и накажу вас за все ваши преступления <...> Я в Грозном, в центре, так что если вам нужны данные — полностью все данные, локацию отправлю. Короче, ждите меня. Если я даже приеду, у вас не хватит мужества меня задержать», — сказал Кадыров.

Он отметил, что о его нахождении в центре Грозного знает «весь мир», а СБУ уже неоднократно объявляли его в розыск. Кадыров выразил уверенность, что украинские спецслужбы не могут организовать оперативные действия вне интернета, поскольку «электричество регулярно отключается, работать в таких условиях очень затруднительно», к тому же, «сирены воздушной тревоги вечно мешают».

Об объявлении Кадырова в розыск на Украине стало известно накануне, 16 ноября. На сайте украинского МВД глава Чечни значится как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования», датой объявления в розыск указано 12 сентября этого года.

Следственный комитет России затем завел уголовное дело по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК).

В конце августа СБУ предъявила Кадырову обвинения по трем статьям Уголовного кодекса (УК) Украины, в том числе в «ведении агрессивной войны» и «совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины». Согласно данным ведомства, в феврале-марте этого года глава Чечни «лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих [чеченских] подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей».

Кадыров в ответ на обвинения заявил, что участвовал, участвует и будет участвовать в спецоперации на Украине, добавив, что «мы с удовольствием к вам приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист».