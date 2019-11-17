Трамп попросил Ким Чен Ына не считать Байдена «бешеной собакой»

Президент США посоветовал властям Северной Кореи побыстрей с ним договориться и при этом упомянул бывшего вице-президента США

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Президент США Дональд Трамп у себя в Twitter написал обращение к главе КНДР Ким Чен Ыну, в котором в том числе прокомментировал сообщение агентства ЦТАК, в котором содержались нелестные отзыве о бывшем вице-президенте Джо Байдене.

«Джо Байден, может быть, и соня и очень медлительный, но он точно не «бешеная собака». Он все же получше этого определения», — написал американский президент.

При этом Трамп указал, что является единственным человеком, с кем лидер Северной Кореи сможет достичь результатов. «Так что действуйте побыстрей, заключите уже сделку. Скоро увидимся!» — добавил он.

В сообщении ЦТАК от 14 ноября Байден называется «безумцем и маньяком» с признаками деменции. «Много людей может пострадать, если держать рядом бешеную собаку Байдена. Лучше забить ее палкой, пока не поздно. Это будет хорошо и для самих Соединенных Штатов», — говорилось в заявлении.

При этом 21 мая в статье, в которой ЦТАК описывал биографию Байдена (в материале говорилось, что вице-президент США заснул во время выступления Барака Обамы в 2011 году и воровал чужие речи), объяснялось все это нападками на руководство КНДР во время предвыборных выступлений политика. «Мы никогда не простим его и заставим заплатить за его слова», — говорилось в материале.

В начале ноября КНДР пригрозила США «дорогой ценой» в случае срыва диалога между двумя странами. Директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су заявил тогда, что встречи лидеров двух стран улучшили атмосферу в отношениях США и Северной Кореи, однако Вашингтон при этом не снял санкции с его страны.

«Безопасность корейского полуострова зависит от США, и Вашингтону стоит пересмотреть свою политику», — отметил Чо Чхоль Су. Он сказал, что Северная Корея готова развиваться и в условиях санкций, опираясь исключительно на собственные силы. Но в этом случае действия Пхеньяна могут оказаться менее предсказуемыми для Вашингтона, спрогнозировал Чо Чхоль Су. «Если наше терпение лопнет, никто не может предсказать, каким будет дальнейшее развитие событий», — предупредил он.