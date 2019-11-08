Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 12:20
На комплекс Минэка претендует семья экс-губернатора Тульской области Бизнес, 19:49 Международный суд ООН поддержал Киев в споре с Москвой Политика, 19:45 В МИДе КНДР предупредили о «дорогой цене» для США из-за срыва диалога Политика, 19:30 Суд обратил в доход государства имущество полковника ФСБ Черкалина Общество, 19:26 Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг перед поединками Спорт, 19:21 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:17 Как будут выглядеть вагоны пассажирских поездов в Крым. Фоторепортаж Общество, 19:17  Генпрокуратура нашла у Шестуна имущество еще на 1 млрд руб. Общество, 19:14 «Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год Общество, 19:14 Компания-оператор показала фото интерьера поездов в Крым Общество, 19:11 В Сбербанке заявили об устранении сбоя в работе сервиса «Сбербанк Онлайн» Технологии и медиа, 19:07 Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в США Бизнес, 19:01 Цифровой детокс: пять впечатлений до понедельника РБК и Mercedes-Benz, 18:56 В «Би-би-си» ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова Технологии и медиа, 18:48
Политика ,  
0 
В МИДе КНДР предупредили о «дорогой цене» для США из-за срыва диалога
Чо Чхоль Су (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Если США не пойдут на встречные уступки КНДР и сохранят нынешний жесткий курс, то заплатят за свои действия «дорогую цену». Об этом в пятницу, 8 ноября, заявил директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су, его слова передает корреспондент РБК.

По словам Су, встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа улучшили атмосферу в отношениях двух стран, однако Вашингтон так и не пошел на конкретные уступки, в частности не снял санкции. «США могут заплатить дорогую цену за причинение страданий и бед нашему народу», — сказал он, выступая на Московской конференции по нераспространению. «Окно возможностей [для достижения компромисса] сужается с каждым днем», — предупредил северокорейский дипломат.

Су, в частности, выразил сожаление в связи со срывом переговоров в Стокгольме между представителями КНДР и США, которые проходили в октябре. Ответственность за неудачу он возложил на отсутствие уступок со стороны Вашингтона. «Политические круги Вашингтона и настроенные против КНДР политики несут ответственность за прекращение переговоров в Стокгольме. [...] Мы наблюдаем мышление времен холодной войны, предрассудки, которые по-прежнему влияют на американскую сторону», — сказал Су. «КНДР стремится к снятию санкций, но многие в Америке считают, что на этом можно играть», — добавил представитель КНДР.

Су также посетовал на проведение США совместных учений вместе с Южной Кореей. «Мы стали свидетелями военных учений, которые проводили США и Республика Корея, и все это создает постоянные трения в регионе и на Корейском полуострове в частности. Мы считаем, что это опасная игра», — отметил он.

«Безопасность корейского полуострова зависит от США, и Вашингтону стоит пересмотреть свою политику», — отметил Су. Он сказал, что Северная Корея готова развиваться и в условиях санкций, опираясь исключительно на собственные силы. Но в этом случае действия Пхеньяна могут оказаться менее предсказуемыми для Вашингтона, спрогнозировал Су. «Если наше терпение лопнет, никто не может предсказать, каким будет дальнейшее развитие событий», — предупредил он.

Теги: США, Северная Корея, Пхеньян, Россия
Материалы по теме
Косачев заявил о готовности КНДР снизить военную активность
Политика
Военные Японии и Южной Кореи сообщили о запуске ракет КНДР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter