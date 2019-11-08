В МИДе КНДР предупредили о «дорогой цене» для США из-за срыва диалога

Чо Чхоль Су (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Если США не пойдут на встречные уступки КНДР и сохранят нынешний жесткий курс, то заплатят за свои действия «дорогую цену». Об этом в пятницу, 8 ноября, заявил директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су, его слова передает корреспондент РБК.

По словам Су, встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа улучшили атмосферу в отношениях двух стран, однако Вашингтон так и не пошел на конкретные уступки, в частности не снял санкции. «США могут заплатить дорогую цену за причинение страданий и бед нашему народу», — сказал он, выступая на Московской конференции по нераспространению. «Окно возможностей [для достижения компромисса] сужается с каждым днем», — предупредил северокорейский дипломат.

Су, в частности, выразил сожаление в связи со срывом переговоров в Стокгольме между представителями КНДР и США, которые проходили в октябре. Ответственность за неудачу он возложил на отсутствие уступок со стороны Вашингтона. «Политические круги Вашингтона и настроенные против КНДР политики несут ответственность за прекращение переговоров в Стокгольме. [...] Мы наблюдаем мышление времен холодной войны, предрассудки, которые по-прежнему влияют на американскую сторону», — сказал Су. «КНДР стремится к снятию санкций, но многие в Америке считают, что на этом можно играть», — добавил представитель КНДР.

Су также посетовал на проведение США совместных учений вместе с Южной Кореей. «Мы стали свидетелями военных учений, которые проводили США и Республика Корея, и все это создает постоянные трения в регионе и на Корейском полуострове в частности. Мы считаем, что это опасная игра», — отметил он.

«Безопасность корейского полуострова зависит от США, и Вашингтону стоит пересмотреть свою политику», — отметил Су. Он сказал, что Северная Корея готова развиваться и в условиях санкций, опираясь исключительно на собственные силы. Но в этом случае действия Пхеньяна могут оказаться менее предсказуемыми для Вашингтона, спрогнозировал Су. «Если наше терпение лопнет, никто не может предсказать, каким будет дальнейшее развитие событий», — предупредил он.