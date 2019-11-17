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Лукашенко назвал глупостью разговоры о смене конституции перед выборами

В конституцию Белоруссии не будут вноситься изменения перед президентскими выборами 2020 года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко после голосования на парламентских выборах, пишет «БелТА».

Возможные изменения в конституцию представили Лукашенко. «Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим конституцию», — заявил президент.

По словам главы государства, процесс внесения изменения в конституцию состоит из нескольких этапов. Сейчас завершен первый — предложения по новым элементам документа. Затем будет сформирована широкая группа специалистов, которая напишет новый проект конституции. И на третьем этапе он будет обсуждаться с общественностью.

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В Белоруссии начались досрочные выборы в парламент

Лукашенко заметил, что спешка в таких вопросах неприемлема, и конкретных сроков изменений конституции не стоит.

Отвечая на вопрос журналистов об участии в президентских выборах 2020 года и 2025 года, глава государства сообщил, что не держится за свое место. Но выставит свою кандидатуру на будущих выборах.

В воскресенье в Белоруссии проходят досрочные выборы в палату представителей. Их было решено провести именно сейчас, чтобы голосование не совпадало с выборами президента республики в 2020 году.

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
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