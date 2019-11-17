Лукашенко назвал глупостью разговоры о смене конституции перед выборами

В конституцию Белоруссии не будут вноситься изменения перед президентскими выборами 2020 года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко после голосования на парламентских выборах, пишет «БелТА».

Возможные изменения в конституцию представили Лукашенко. «Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим конституцию», — заявил президент.

По словам главы государства, процесс внесения изменения в конституцию состоит из нескольких этапов. Сейчас завершен первый — предложения по новым элементам документа. Затем будет сформирована широкая группа специалистов, которая напишет новый проект конституции. И на третьем этапе он будет обсуждаться с общественностью.

Лукашенко заметил, что спешка в таких вопросах неприемлема, и конкретных сроков изменений конституции не стоит.