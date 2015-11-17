Россия удвоит количество используемых для ударов по Сирии самолетов

Россия привлечет для нанесения авиаударов в Сирии еще 37 самолетов, в том числе 25 самолетов дальней авиации, восемь бомбардировщиков и четыре истребителя. Ранее на базе в Сирии использовались 34 боевых самолета

Бомбардировщик Су-34 (Фото: Игорь Подгорный/ТАСС)

Воздушно-космические силы (ВКС) России дополнительно задействуют для ударов по объектам в Сирии еще 37 самолетов, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

«В целях выполнения ваших указаний по наращиванию авиаударов по объектам ИГ и других экстремистских организаций, Генеральным штабом был разработан план воздушной операции, предусматривающий дополнительно привлечь с территории Российской Федерации 25 самолетов дальней авиации, восемь перспективных бомбардировщиков Су-34, четыре истребителя Су-27», — сказал генерал Герасимов, обращаясь к президенту Владимиру Путину.

Путин участвовал в совещании в Минобороны, которое было анонсировано утром во вторник после того, как президенту доложили о признании крушения самолета A321 на Синае терактом.

На совещании министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что к нанесению ударов по объектам «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) уже были привлечены стратегические бомбардировщики. «В уничтожении бандформирований, наряду с оперативно-тактической авиацией, дополнительно с российской территории привлечены самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22 дальней авиации», — сказал Шойгу.

Минобороны также подтвердило, что для ударов были использованы крылатые ракеты.

По состоянию на 28 октября авиагруппа Воздушно-космических сил (ВКС) России на базе Хмеймим возле сирийского города Латакия состояла из 34 самолетов, а также вертолетов. Среди них — эскадрилья модернизированных штурмовиков Су-25СМ (12 машин), эскадрилья фронтовых бомбардировщиков Су-24М (12 машин), отдельное звено многоцелевых бомбардировщиков Су-34 (6 машин), отдельное звено истребителей Су-30СМ (4 машины), эскадрилья многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ (12 машин) и эскадрилья ударных Ми-24 (12 машин).

О ходе выполнения боевых задач доложил Путину также командир похода капитан первого ранга Олег Криворог. По его словам, крейсер «Москва» в акватории Средиземного моря решает задачи по прикрытию базы в Сирии. «Гвардейский ракетный крейсер «Москва» в составе оперативного соединения военно-морского флота в восточной части Средиземного моря решает задачи по обеспечению боевой устойчивости кораблей и судов, выполняющих перевозки в Сирийскую Арабскую Республику, по прикрытию с морского направления пунктов базирования российской авиагруппы и пункта выгрузки грузов, доставляемых морским путем», — доложил он.

Путин поручил Криворогу установить связь с французской военно-морской группой во главе с авианосцем и «работать с ними как с союзниками».

Ранее Вооруженные силы России впервые в своей истории применили запущенные с подводной лодки крылатые ракеты, целями которых стали объекты реального противника. Российская дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону», совершающая переход с Северного флота в Новороссийск, нанесла из восточной части Средиземного моря удары крылатыми ракетами «Калибр» по целям ​в окрестностях сирийского города Ракка, столицы запрещенного в России «Исламского государства».

Как сообщили официальные источники в Вашингтоне, удар по территории Сирии был нанесен не только ракетами морского базирования, но и со стратегических бомбардировщиков.

Официальные источники в Вашингтоне подтвердили, что российские вооруженные силы произвели значительное количество ракетных пусков по целям в Сирии, сообщает Reuters. ​

Источник уточнил, что удар нанесен ракетами не только морского базирования, но и запущенными со стратегических бомбардировщиков. Точное количество выпущенных ракет не уточняется, однако источник сообщает, что их количество было значительным.

