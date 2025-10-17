Экс-глава курской Корпорации развития отверг вину в хищении 152 млн руб.
Экс-глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин отверг предъявленные ему обвинения в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в приграничье, сообщает ТАСС.
Слушания прошли в Ленинском районном суде Курска.
Лукин находился под стражей с декабря 2024 года. По версии следствия, летом 2023 года он организовал заключение договора подряда с ООО «КТК сервис» на возведение опорных пунктов в приграничных с Украиной селах, при создании вооружений было похищено 152 млн руб.
В апреле 2025 года по делу, связанному со строительством оборонных сооружений, были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый вице-губернатор Алексей Дедов.
В том же месяце губернатор Александр Хинштейн инициировал массовую проверку сотрудников регионального правительства на наличие судимости. В итоге работу потеряли более 70 человек.
В августе Хинштейн объявил о планах упразднить Корпорацию развития области. В начале октября внеочередное собрание ее акционеров приняло решение о ликвидации организации до 1 сентября 2026 года. В середине июля Хинштейн рассказал, что под арестом кроме Лукина находятся еще трое его заместителей.
